Confirman Primer Caso de Gusano Barrenador en una Cabeza de Ganado en Texas

Las autoridades de Estados Unidos confirman la presencia de gusano barrenador en ganado de Texas. Brooke Rollins, secretaria de Agricultura de los Estados Unidos, confirmó la detección del gusano barrenador en un bovino de tres semanas de edad en el condado de Zavala.

El gusano barrenador es el nombre común que recibe la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax. Este insecto deposita sus huevos en heridas abiertas del ganado y las larvas se alimentan del tejido del animal.

La funcionaria señaló a través de X que la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos y la Comisión de Salud Animal de Texas ya atienden este caso.

El gusano barrenador fue erradicado de Estados Unidos en los años ochenta. En México se le erradicó en 1990, pero volvió a ser detectado en el año 2024.

Confirman primer caso de gusano barrenador en ganado de Texas

A través de un comunicado, la Comisión de Salud Animal de Texas (TAHC) confirmó que detectó un caso de gusano barrenador en el condado de Zavala, Texas. El Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios (NVSL) en Ames, Iowa, confirmó la presencia del insecto en una muestra tomada de un ternero de tres semanas con una lesión umbilical.

La agencia afirma que no se han confirmado más casos en animales en en el estado. Según se lee en el comunicado, se ha establecido un operativo para impedir la propagación del gusano barrenador en Texas:

“Esta es la primera detección de gusano barrenador en Texas desde que se observó su avance hacia el norte desde Centroamérica en 2023. [...] Se ha establecido una zona infestada y se han implementado restricciones al movimiento de animales para prevenir una mayor propagación de la plaga”.

El comunicado también señala que la miasis ocurre cuando la mosca de la especie Cochliomyia hominivorax deposita sus huevos en heridas abiertas u orificios de tejido vivo. Y añade:

“Estos huevos eclosionan en peligrosas larvas parásitas, o gusanos, que se introducen en la carne con sus afilados ganchos bucales”.

La agencia advierte que el gusano barrenador afecta principalmente al ganado, pero que son susceptibles todos los animales de sangre caliente:

“Los gusanos barrenadores infestan principalmente al ganado, pero también pueden afectar a cualquier animal de sangre caliente, incluyendo la fauna silvestre, las mascotas, los humanos y las aves”.

¿Qué medidas tomará Estados Unidos contra el gusano barrenador?

Por su parte, un comunicado del Departamento de Agricultura señaló que se ha acordonado un área de 20 kilómetros alrededor de la zona de detección. Este operativo incluye la implementación de cuarentenas, controles de movimiento y vigilancia en dicha área.

También se contempla la diseminación de moscas estériles, adicionales a los 4 millones de moscas que ya se liberan en la región cada semana. Además, se implementará un operativo para la vigilancia de especies silvestres, que también son susceptibles a la miasis por gusano barrenador.

La secretaria Brooke Rollins dio a conocer la detección de este caso después de que sostuviera una reunión en línea con cerca de cincuenta productores de ganado de Texas. Según señaló la secretaria de Agricultura, el suministro de alimento está asegurado.

En su extremo surponiente, el condado de Zavala se ubica a menos de 30 kilómetros de la frontera con México. No obstante, el diario The Texas Tribune afirma que el caso fue detectado en la localidad de La Pryor, en el centro del condado de Zavala, a casi 70 kilómetros de la frontera con nuestro país.

La ciudad mexicana más cercana sería Piedras Negras, en Coahuila. Se han confirmado tres casos de gusano barrenador en el estado ubicado al norte de México.

Según el Departamento de Agricultura, el caso de gusano barrenador detectado en Zavala, Texas, es el primero que se detecta en Estados Unidos desde el regreso de esta plaga a hemisferio norte del continente.