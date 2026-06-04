Confirman Primer Caso de Gusano Barrenador en una Cabeza de Ganado en Texas

Brooke Rollins, secretaria de Agricultura de Estados Unidos, confirmó el hallazgo de gusano barrenador en ganado de Zavala, Texas

Hallan gusano barrenador en ganado en TexasHallan gusano barrenador en ganado en Texas. Foto: Cuartoscuro

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Brooke Rollins confirma: gusano barrenador hallado en un bovino en Texas. ¿Qué significa esto para la ganadería? Descubre las medidas que se están tomando.

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