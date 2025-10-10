Van Once Personas Asesinadas en Culiacán y Navolato en Menos de 24 Horas

Durante las últimas horas, los municipios de Culiacán y Navolato, en Sinaloa, vivieron una jornada violenta que dejó un saldo de 11 personas asesinadas y al menos siete más heridas, entre ellas dos elementos de la Guardia Nacional. Los hechos ocurrieron en distintos puntos entre el jueves y la madrugada del viernes.

¿Cuáles fueron los hechos violentos que se presentaron en Sinaloa?

En Culiacán, uno de los primeros hechos se registró en el fraccionamiento Zona Dorada, donde un hombre identificado como Fausto fue asesinado a balazos mientras dormía en un departamento. En el lugar se encontraba una menor de edad, familiar de la víctima, quien resultó ilesa.

Horas después, en la sindicatura de Aguaruto, dos hombres que viajaban en un vehículo gris fueron atacados por un grupo armado; uno de ellos, identificado como Luis Ignacio, murió en el lugar, mientras que su acompañante, Rodrigo, falleció en el hospital.

En el municipio de Navolato, integrantes de un colectivo de búsqueda localizaron el cuerpo sin vida de un hombre flotando en un canal de riego en la sindicatura de Villa Benito Juárez. Aunque no presentaba impactos de bala visibles, las autoridades lo contabilizaron como un homicidio.

En la sindicatura de San Pedro, un joven identificado como Pablo César fue asesinado a balazos cerca de la iglesia del poblado.

La violencia continuó durante la tarde en Culiacán, cuando un vendedor de autos usados, identificado como Pedro Alfonso, fue atacado a tiros mientras asistía a un velorio en la colonia Florida. Pese a ser trasladado a una clínica privada, perdió la vida al llegar al área de urgencias.

Más tarde, nuevamente en Aguaruto, se registró otro ataque armado a un costado del panteón de la sindicatura, donde murieron dos personas y tres más resultaron heridas, entre ellas una mujer en estado grave.

Durante la noche, un grupo armado irrumpió en un domicilio del fraccionamiento Danubio, ubicado detrás del aeropuerto de Culiacán. En el lugar fue asesinado un hombre conocido como "El Pollero" y dos personas resultaron lesionadas, una de ellas identificada como Adilene, quien falleció más tarde en el hospital.

Una de las víctimas era un agente estatal en Sinaloa

La madrugada del viernes, la violencia se extendió hasta la calzada Aeropuerto, donde se registró una balacera que dejó un agente estatal sin vida y dos elementos de la Guardia Nacional lesionados. Los guardias, identificados como Juan Zenón y Jessica, son esposos y resultaron víctimas ajenas al enfrentamiento. El agente estatal fallecido fue identificado como Jesús Enrique, de 23 años.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, ya se realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos ocurridos en las últimas 24 horas en la capital y su municipio vecino. Con esta serie de ataques, Sinaloa vivió una de las jornadas más violentas de las últimas semanas.

