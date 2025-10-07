Hombres Atacan a Policías en Culiacán Cuando Hacían Rondines de Vigilancia; Un Agente Murió

Un agente de la Policía Estatal Preventiva perdió la vida la tarde de este martes 7 de octubre 2025, tras ser víctima de una agresión armada ocurrida en el sector de Stanza Cantabria, al norte de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. De acuerdo con los primeros reportes, el ataque fue perpetrado por civiles armados cuando los elementos realizaban recorridos preventivos en la zona.

La secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa confirmó el fallecimiento del policía a través de un comunicado oficial emitido horas después de los hechos, en el que también expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros del elemento caído en cumplimiento de su deber.

La #SSPSinaloa informa que, este 07 de octubre de 2025, cuando elementos de la Policía Estatal Preventiva realizaban trabajos preventivos en el sector de Stanza Cantabria, al norte de la ciudad de Culiacán, fueron objeto de una agresión por parte de civiles armados, la cual fue… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) October 7, 2025

Los policías fueron sorprendidos por civiles armados

Según la información preliminar, los agentes estatales realizaban patrullajes de rutina en el sector cuando fueron interceptados por sujetos armados que abrieron fuego en su contra. Los policías repelieron la agresión, generándose un intercambio de disparos que dejó como saldo el fallecimiento de uno de los uniformados.

Tras el ataque, la zona fue asegurada por corporaciones estatales y federales para facilitar las labores de investigación y garantizar la seguridad de los habitantes del área. Los agresores lograron huir del sitio, por lo que las autoridades implementaron un operativo de búsqueda con apoyo de distintas corporaciones para intentar ubicarlos.

El enfrentamiento provocó una amplia movilización de fuerzas de seguridad en la zona norte de Culiacán, donde se reforzaron los patrullajes y los puntos de control. Las autoridades informaron que se recaban testimonios y evidencias que permitan identificar a los responsables del ataque.

Hasta el momento se desconoce la identidad del agente que falleció

El agente fallecido fue reconocido por su trayectoria dentro de la corporación, según informó la Secretaría de Seguridad Pública, que lamentó el hecho y reafirmó su compromiso de mantener las acciones operativas para preservar la seguridad en el estado.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad del policía caído ni mayores detalles sobre la investigación, la cual continúa abierta bajo la coordinación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

Localizan a presuntos responsables y policías los enfrentan

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que, tras la agresión a policías estatales ocurrida en el estacionamiento de un centro comercial en el fraccionamiento Stanza Cantabria, las labores de inteligencia permitieron ubicar en el fraccionamiento Urbivilla del Cedro el domicilio donde se refugiaron los presuntos responsables. Al arribar al lugar, las autoridades del Grupo Interinstitucional fueron nuevamente agredidas, por lo que repelieron el ataque y lograron reducir a cinco presuntos delincuentes.

La #SSPSinaloa informa que, este 7 de octubre de 2025, en relación con la agresión a policías estatales en el estacionamiento de un centro comercial en el fraccionamiento Stanza Cantabria, y basándose en labores de inteligencia, se ubicó en el fraccionamiento Urbivilla del Cedro… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) October 8, 2025

Durante el operativo, un elemento de las fuerzas del orden resultó herido, aunque se reporta fuera de peligro. En el sitio se aseguró el vehículo involucrado en la agresión y armamento de uso exclusivo de las fuerzas armadas, según informó la dependencia estatal.

Además, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, confirmó a través de redes sociales que cinco presuntos agresores murieron durante el operativo realizado para dar con los responsables de la muerte del Policía Estatal de Sinaloa, mientras las investigaciones continúan a cargo de la autoridad ministerial.

Tras la agresión a policías estatales en Culiacán donde lamentablemente perdió la vida, un compañero, la @sspsinaloa1 en coordinación con las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad @GabSeguridadMX , desplegaron un operativo donde se localizaron a los presuntos… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 8, 2025

