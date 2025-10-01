Asesinan a Balazos a Policía Municipal en Tijuana Afuera de su Casa; Esto se Sabe

Un agente de la Policía Municipal de Tijuana fue atacado a balazos la noche de este miércoles 1 de octubre, cuando ingresaba a su domicilio en la privada Álamos, del fraccionamiento Paseos del Vergel, en la delegación Florido-Mariano. La víctima fue identificada como Jorge Robledo Hernández, de 38 años de edad, quien pertenecía a la corporación desde el 25 de abril de 2022.

Paramédicos confirmaron que el agente ya tenía signos vitales

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 19:00 horas se recibió una llamada de emergencia que alertaba sobre un vecino herido por arma de fuego. Al arribar al sitio, los agentes encontraron al policía en el interior de su vehículo, con múltiples lesiones provocadas por disparos.

Paramédicos acudieron de inmediato para brindar atención médica, pero confirmaron que el agente ya no contaba con signos vitales. La escena quedó resguardada por elementos municipales mientras se solicitaba apoyo de la Fiscalía General del Estado para el inicio de las investigaciones.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con este ataque. Las autoridades locales implementaron un operativo en coordinación con distintas corporaciones de seguridad, con el objetivo de dar con los responsables del homicidio.

Las autoridades expresaron sus condolencias para sus familiares

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) informó que se activaron los protocolos correspondientes y lamentó la pérdida de uno de sus elementos. Señalaron que se trabaja en conjunto para esclarecer el caso y garantizar que los responsables enfrenten la justicia.

El presidente municipal, Ismael Burgueño Ruiz, instruyó que se brinde acompañamiento a la familia de Jorge Robledo Hernández, tanto en apoyo administrativo como psicológico, con el fin de atender las necesidades de los deudos en este momento.

Por su parte, el titular de la SSPCM, José Alejandro Avilés Amezcua, expresó condolencias a nombre de la corporación y calificó el crimen como un hecho cobarde. Subrayó que el agente asesinado dedicó su vida al servicio de la comunidad tijuanense.

El homicidio ocurrido en Paseos del Vergel se suma a los episodios de violencia registrados en Tijuana, donde las agresiones contra agentes de seguridad representan un desafío constante para las instituciones.

