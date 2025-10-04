Muere Policía Estatal tras Ser Privado de la Libertad en Culiacán, Sinaloa

El policía estatal, Alexander Chuy Rodríguez, falleció la tarde del viernes 3 de octubre, luego de haber sido privado de la libertad y posteriormente rescatado por las autoridades en la colonia Renato Vega de Culiacán.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó que, pese a los esfuerzos por salvarle la vida tras el rescate, el elemento perdió la vida a causa de heridas de bala.

El elemento, quien se encontraba en su día de descanso, fue interceptado por sujetos armados durante la mañana. Más tarde, tras un operativo, se logró su localización y traslado a un hospital, donde finalmente murió.

Noticia relacionada: Rescatan a Elemento de la Policía Estatal Privado de la Libertad en Culiacán; ¿Qué se Sabe?

A través de redes sociales, la dependencia estatal lamentó su fallecimiento y expresó condolencias a familiares y compañeros de corporación.

Nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos ante esta irreparable pérdida. Descanse en paz 🕊️ pic.twitter.com/Gtz3NyvGSd — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) October 4, 2025

¿Cómo ocurrió el ataque armado contra el agente estatal?

La mañana del viernes se desató una intensa persecución y enfrentamiento armado en Culiacán, tras ser privado de la libertad un agente de la Policía Estatal Preventiva.

Los hechos dieron inicio en la colonia Renato Vega Alvarado, en el sector Las Coloradas, cuando el servicio de emergencias 911 recibió el aviso de que un grupo armado de al menos cinco personas, que viajaban en vehículos de modelo reciente, intentaba privar de la libertad a un Policía Estatal y se desplegó un operativo.

los civiles armados se enfrentaron a balazos contra elementos de seguridad teniendo a un presunto delincuente fue abatido y dos detenidos.

Se logró el rescate del policía estatal, quien fue localizado herido y falleció recibiendo atención médica.

N+ Sinaloa

Noticias recomendadas:

KRRC