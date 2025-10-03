Muere Adolescente tras Sufrir Quemaduras en el Incendio de Una Pipa en Los Mochis, Sinaloa

Un joven de 17 años perdió la vida tras sufrir quemaduras en el 80 por ciento de su cuerpo derivadas del incendio de una pipa cargada con combustible en la zona industrial de Los Mochis. El accidente ocurrió la tarde del pasado jueves 2 de octubre en una pensión vehicular junto a la gasolinera La Pilarica, ubicada a un costado de la carretera del Canal Lateral 18 y la carretera internacional México 15.

La víctima fue identificada como Víctor Manuel, originario del campo Santa Rosa, en el municipio de Ahome. El adolescente ingresó de emergencia al Hospital General de Los Mochis con lesiones de segundo y tercer grado, luego de ser trasladado por paramédicos de los Servicios de Urgencias Médicas Municipales.

¿Qué fue lo que presuntamente provocó el incendio?

El incendio se habría originado presuntamente por un cortocircuito, lo que provocó un estallido que afectó directamente a las personas que se encontraban en las inmediaciones de la unidad con diésel. La magnitud del siniestro obligó a una rápida movilización de bomberos y cuerpos de auxilio para evitar que el fuego se extendiera.

A pesar de los esfuerzos médicos, Víctor Manuel no logró sobrevivir y falleció la tarde del viernes 3 de octubre. Su deceso se confirmó luego de varias horas de atención especializada en el área de urgencias, donde médicos buscaron estabilizarlo sin éxito debido a la gravedad de las lesiones.

¿Hubo más heridos por el incendio de la pipa de combustible?

En el mismo estallido resultaron heridas cuatro personas, de las cuales tres fueron trasladadas de urgencia al Hospital General de Los Mochis. Entre ellas se encuentran Édgar y Jesús, quienes permanecen bajo observación médica, sin que hasta el momento se haya dado a conocer la evolución de su estado de salud.

La pérdida del joven se suma a las consecuencias del incendio que generó alarma entre habitantes y automovilistas de la zona, quienes fueron testigos de la columna de humo negro que se elevaba a varios metros de altura.

Autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las causas exactas del siniestro, mientras que las víctimas heridas reciben atención hospitalaria. Se espera que en próximas horas se dé conocer más información sobre el caso.

