Sujetos Armados Incendian Hacienda “La Chaparrita” en Culiacán, Sinaloa

Una fuerte movilización de servicios de emergencia se registró esta noche luego de que sujetos armados incendiaron la Hacienda “La Chaparrita”, ubicada en la comunidad de Bachigualato en Culiacán, Sinaloa.

Según los primeros reportes, en la zona se encuentran diversas fuerzas de seguridad y equipos de emergencia, quienes combaten las intensas llamas que pueden verse a kilómetros de distancia.

Los testigos informaron que sujetos armados en varios vehículos llegaron al sitio y luego de pedirle a los ocupantes que salieran del inmueble y el resto de las instalaciones, rociaron combustible y prendieron fuego.

¿Qué dicen las autoridades?

Según medios locales, una vez que inició el fuego en la hacienda los sujetos abandonaron de inmediato el lugar, sin realizar detonaciones con sus armas.

Una vez que llegaron los servicios de emergencia, las llamas se habían extendido rápidamente por el lugar, del cual se desconoce su extensión. No obstante, se sabe que los daños materiales son bastantes.

Mientras se realizan las tareas para sofocar el incendio en la Hacienda “La Chaparrita”, en Bachigualato se desplegaron elementos de la Marina y de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Las llamas alcanzaron gran altura, por lo que el incendio se pudo ver desde las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Culiacán. Hasta el momento no hay reporte de detenidos o lesionados, asimismo, se desconoce quienes son los dueños del lugar.

