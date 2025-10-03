Jardinero Sufre Descarga Eléctrica al Tocar un Cable Mientras Trabajaba en una Palma en Ensenada

Un hombre de aproximadamente 45 años resultó lesionado la mañana del 3 de octubre tras recibir una fuerte descarga eléctrica mientras realizaba trabajos de jardinería en una palma de alrededor de diez metros de altura. El incidente ocurrió cerca de las once en un campo turístico ubicado sobre la carretera estatal a La Bufadora, a la altura del kilómetro 12.5, en Ensenada.

Nota relacionada: Trabajador Sobrevive a Descarga Eléctrica Mientras Instalaba Letrero en Mexicali

De acuerdo con el reporte de la Policía Municipal, el trabajador se encontraba laborando en la parte alta de la palma cuando accidentalmente hizo contacto con cables de electricidad, lo que provocó la descarga. De inmediato, se solicitó apoyo a los cuerpos de emergencia para iniciar las labores de rescate y garantizar su seguridad.

Elementos de CFE cortaron la energía para realizar el rescate

Al sitio acudieron paramédicos, personal del Cuerpo de Bomberos y técnicos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes realizaron el corte de energía en la zona. Con esta medida se buscó reducir el riesgo de nuevos accidentes y permitir que los rescatistas pudieran maniobrar de manera segura.

La coordinación entre los equipos de emergencia permitió descender al trabajador sin complicaciones adicionales. Una vez asegurado, fue colocado en una camilla y trasladado de urgencia hacia un hospital de la localidad, donde recibió atención médica especializada para atender las lesiones causadas por la descarga eléctrica.

Nota relacionada: Trabajador Muere al Recibir Descarga Eléctrica Mientras Pintaba en Colegio Tijuana

Aunque no se han proporcionado mayores detalles sobre su estado de salud, se informó que el trabajador ingresó con vida al hospital y quedó bajo observación médica. Las autoridades no precisaron si laboraba en el lugar de manera permanente o había sido contratado para realizar la jardinería en la zona turística.

El hecho generó movilización en el área del kilómetro 12.5 de la carretera a La Bufadora, donde el tránsito fue controlado durante el tiempo que duraron las maniobras de rescate. Con la intervención oportuna, se logró poner a salvo al trabajador y mantener la seguridad de quienes se encontraban cerca del lugar.

Historias recomendadas:

Información de Diego Robles

RCP