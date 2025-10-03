Conductor Pierde el Control e Impacta Contra Poste en el Bulevar Costero de Ensenada

Un conductor perdió el control de su vehículo y se impactó contra un poste sobre el bulevar Costero, a la altura de las calles Esmeralda y Estancia, en la colonia Carlos Pacheco esta mañana en el municipio de Ensenada.

Hombre se impacta contra poste

De acuerdo con el reporte del C5, en el lugar fue localizado un vehículo tipo pick up, marca Dodge Ram, modelo 2016, color blanco, que circulaba de sur a norte sobre el carril izquierdo del bulevar.

El conductor perdió el control de la unidad y se desvió hacia su izquierda, impactando de frente contra un poste de luz mercurial propiedad del Ayuntamiento de Ensenada, el cual fue desprendido de su base de concreto.

Al sitio acudieron elementos de Bomberos y una unidad de emergencias médicas, quienes brindaron atención al conductor, determinando que no requería traslado hospitalario.

Las autoridades municipales se hicieron cargo de la situación para la valoración de los daños al mobiliario urbano.

