¿Qué se Sabe del Enfrentamiento Armado en Fraccionamiento Villa Bonita en Culiacán?

La mañana de este viernes se registró un fuerte enfrentamiento en las inmediaciones del fraccionamiento Villa Bonita, en Culiacán.

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo armado se enfrentó con autoridades durante un operativo para rescatar a un policía estatal que había sido privado de la libertad.

El agente fue localizado, aunque resultó herido en el intercambio de disparos.

Asimismo, se informó que varios de los agresores resultaron lesionados, y algunos de ellos fueron detenidos en el lugar por las corporaciones de seguridad.

Autoridades investigan indicios de motivos del ataque

Estamos en espera de informacion por parte de las autoridades que den indicios de los motivos del ataque y la victima que sufrio el ataque.

El operativo generó una amplia movilización policiaca en la zona, donde se mantiene vigilancia mientras continúan las investigaciones.

N+

Historias recomendadas:

JGMR