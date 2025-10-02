Limpiavidrios es Asesinado por Sujetos Armados Mientras Trabajaba en Culiacán

Un hombre identificado como Francisco Manuel, de 44 años y de oficio limpiavidrios, fue asesinado a balazos la mañana del jueves 2 de octubre en la colonia Miguel Hidalgo, en Culiacán. El ataque ocurrió alrededor de las 11:00 horas, cuando la víctima se encontraba trabajando en la esquina del bulevar Francisco I. Madero y bulevar Sabinos.

De acuerdo con los primeros informes, un grupo armado que viajaba a bordo de un vehículo interceptó al hombre mientras laboraba en la zona. Los atacantes dispararon ráfagas de armas largas de distintos calibres, lo que ocasionó la muerte inmediata de Francisco Manuel en plena vía pública.

El hombre fue asesinado frente a una gasolinera en Culiacán

El cuerpo quedó tendido boca abajo sobre la banqueta, frente a una estación de gasolina en la rampa de servicio. Vecinos y transeúntes alertaron a las autoridades a través de llamadas de emergencia, lo que permitió el arribo de corporaciones policiales y militares minutos después del ataque.

Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Policía Municipal, Policía Estatal Preventiva, la Secretaría de Seguridad y Protección al Gobierno Federal, así como personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) para tomar conocimiento del hecho violento.

Continúan las investigaciones para dar con los responsables

La víctima presentaba múltiples impactos de arma de fuego. Hasta el momento no se han dado a conocer las características del vehículo en el que viajaban los atacantes ni se reportan personas detenidas relacionadas con el homicidio.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes en la escena del crimen, donde se recolectaron evidencias y se realizaron entrevistas a testigos que se encontraban en la zona en el momento del ataque.

