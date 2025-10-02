Atacan Instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública con Artefactos Explosivos en Escuinapa

Durante la madrugada de este jueves se registró un ataque con explosivos contra las instalaciones de la dirección de Seguridad Pública en el municipio de Escuinapa, Sinaloa.

De acuerdo con los primeros reportes, al menos tres artefactos fueron lanzados hacia el edificio policial, lo que provocó fuertes detonaciones que alarmaron a los vecinos del sector.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas o fallecidas, aunque sí se reportan daños materiales considerables en la infraestructura en un gimnasio contiguo a las instalaciones policiales, así como en algunas viviendas y establecimientos a la periferia.

Un artefactó no explotó por lo que resguardaron el área

Elementos de seguridad local y estatal desplegaron un operativo en la zona para resguardar el área y recabar indicios que permitan dar con los responsables.

De manera preliminar se ha informado que uno de los explosivos no detonó por lo que a la zona también acudieron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional para lograr desactivar el artefacto.

Se espera que en las próximas horas la Fiscalía y las autoridades municipales emitan un balance oficial sobre lo ocurrido.

