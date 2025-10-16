Lluvia Fuerte Azota ahora a Sinaloa: Suspenden Clases en Estos Municipios Hoy

Autoridades educativas de Sinaloa suspendieron clases hoy, 16 de octubre de 2025, en varios municipios debido a las fuertes lluvias que azotan a la entidad desde la madrugada de este jueves.

En un aviso en redes sociales, la Secretaría de Educación Pública y Cultura indicó que, por recomendación de Protección Civil, se determinó suspender las actividades escolares del turno matutino en estos municipios:

Mazatlán.

Elota.

Concordia.

San Ignacio.

Cosalá.

Rosario.

Escuinapa.

“Por recomendación de Protección Civil, ante el pronóstico de lluvia que prevalece, se suspenden las actividades escolares este jueves 16 de octubre”, indicó la institución educativa respecto al turno matutino.

Afectaciones por lluvias

Usuarios de redes sociales compartieron videos de la intensa lluvia en Sinaloa, en los cuales se pudo apreciar la afectación por una tormenta eléctrica.

De igual manera, reportaron vientos y apagones durante la madrugada, así como caída de ramas y otros objetos. “Mazatlán está todo inundado”, indicó una persona en Facebook.

Por su parte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indicó en un aviso en X que de 06:00 a 09:00 horas se pronosticaron chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas, principalmente en el centro y el sur de Sinaloa.

“Las lluvias fuertes podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida”, alertó.

En su pronóstico de este jueves, el organismo además advirtió sobre condiciones similares en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guanajuato.

¿Por qué hay lluvias en el occidente de México?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), hoy el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, canales de baja presión en el interior del país, así como inestabilidad atmosférica sobre el centro de la República Mexicana, ocasionarán los siguientes efectos:

Lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit y Jalisco.

Lluvias puntuales fuertes en Sinaloa, Durango, Colima y Michoacán.

Intervalos de chubascos en Puebla, Morelos, Ciudad de México y Estado de México.

Lluvias aisladas en zonas de Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro y Zacatecas.

Pero además, cabe destacar que en el océano Pacífico se encuentra una zona de baja presión con 50% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas.

Esa zona se localiza a 405 km al sur de Puerto Ángel, Oaxaca, y se prevé que evolucione a ciclón tropical al final de esta semana. Con ello se tendría la presencia de la nueva tormenta Sonia.

