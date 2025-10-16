Hombres Armados Atacan a Personas en Palacio Municipal de Navolato, Sinaloa; Hay 3 Heridos
Entre los heridos hay una menor de edad y un trabajador del Ayuntamiento, quienes fueron trasladados a hospitales para su atención
La tarde de este jueves, sujetos armados dispararon contra varias personas frente al edificio del Palacio Municipal de Navolato, Sinaloa. Se reportan al menos tres personas heridas.
Los heridos son:
- Samira, de 14 años, quien presenta un disparo en el pecho con salida
- Paul, de 28 años, trabajador del Ayuntamiento, con una herida de bala en el glúteo;
- El tercero, aún no se identifica su identidad. Recibió varios impactos de bala.
De acuerdo con las autoridades de Navolato, el ataque ocurrió después de la 13:20 horas. Cuando los agresores dispararon frente a la plazuela del Ayuntamiento, las personas intentaron escapar para ponerse a salvo. Una de las víctimas ingresó al interior del edificio, y cayó herido frente al módulo de información.
- Los heridos fueron trasladados al hospital del IMSS en Navolato por paramédicos de la Cruz Roja.
Personal de la Fiscalía de Sinaloa investiga los hechos, mientras se mantienen operativos y recorridos para dar con los responsables. El Ayuntamiento se mantiene resguardado.
