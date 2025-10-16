Ace Frehley de Kiss Está Hospitalizado, Conectado a un Respirador: Su Pronóstico No es Alentador

Ace Frehley, guitarrista original de KISS, se encuentra hospitalizado con soporte vital y el pronóstico no alentador. De acuerdo con una publicación de TMZ, fuentes familiarizadas con la situación del músico de 74 años relataron que sufrió una hemorragia cerebral, tras caerse en su estudio hace un par de semanas, razón por la cual canceló las fechas de su próxima gira.

Tras dos semanas, su salud no ha mejorado. Aunque, hasta el momento, Ace Frehley sigue conectado al respirador ha trascendido que la familia ha considerado retirárselo.

El 26 de septiembre pasado, las redes sociales del músico informaron sobre la caída. En ese momento se informó que "se encuentra bien, pero, en contra de su voluntad, su médico le ha insistido en que no viaje por el momento". Por eso se vio obligado a cancelar su show en la Feria del Valle del Antílope en Lancaster, California, de ese mismo día.

Aunque Ace Frehley esperaba con ansias continuar su gira, y terminar su próximo álbum 'Origins Vol. 4', la gente cercana al guitarrista informó que "debido a algunos problemas médicos en curso, Ace había tomado la difícil decisión de cancelar el resto de sus fechas de 2025", mencionaba una publicación del 6 de octubre pasado.

Qué le pasó a Ace Frehley

El guitarrista de KISS se cayó en su estudio hace un par de semanas. Luego de la caída, el músico fue hospitalizado por una hemorragia cerebral. Tras no notar ninguna mejora considerable, sus familiares podrían tomar la dura decisión de retirarle el soporte, la cual podría suceder incluso este jueves por la noche, ha difundido TMZ.

Quién es Ace Frehley

El músico Ace Frehley fue miembro fundador de KISS. Colaboró con Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss de 1973 a 1982, pero abandonó el grupo debido a diferencias creativas y problemas de adicción. Con KISS, Ace Frehley interpretó Rock and Roll All Nite, I Was Made for Lovin’ You y Detroit Rock City.

El guitarrista comenzó una carrera en solitario, y fundó a la banda Frehley's Comet, con la que tocó juntos de 1984 a 1988. Regresó con ellos en 1996 y permaneció en la banda hasta 2002.

