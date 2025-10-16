¿Diane Keaton Dejó una Millonaria Fortuna a su Perro Reggie? Esto Sabemos

Diane Keaton tuvo una carrera llena de éxitos, que además de dejarle reconocimiento mundial, le dejó dinero, mucho dinero, pero el patrimonio de la actriz no irá completamente a sus hijos, según el periodista británico Rob Shutter, sino que Diane también le dejó una herencia a su perrita Reggie.

De acuerdo con Rob Shuter, Diane Keaton dejó 5 millones de dólares que deberán ser destinados al cuidado de Reggie, la Golden Retriever que acompañó a Diane hasta el final de sus días.

"Reggie era su mundo", le contó una amiga de Diane a Rob Shuter . "Diane solía bromear diciendo que sus grandes amores eran sus hijos, Al Pacino, la arquitectura y ese perro".

De acuerdo con el periodista, el fideicomiso que dejó Diane para Reggie será destinado a que tenga una casa propia y los cuidados adecuados durante el resto de su vida.

Pero no sólo eso, la actriz también dejó dicho, según Shuter, que parte del dinero deberá ser donado a organizaciones que se dediquen al cuidado de los animales.

"Quería que Reggie viviera con la misma dignidad y humor que ella", dijo la fuente a Shuter.

La relación entre Diane y Reggie

Diane Keaton adoptó a Reggie en 2020, y desde entonces la Golden Retriever también se convirtió en una celebridad, debido a las publicaciones de Keaton.

De hecho, la última publicación de Diane Keaton en redes, es protagonizada por Reggie, y fue para celebrar el Día Nacional de las Mascotas.

Diane Keaton era una defensora activa de los animales. Durante su vida colaboró con varias organizaciones que trabajan por mejorar la vida de perros y gatos.

