Liam Payne, a un Año de su Muerte: Este Es el Último Video Junto a su Novia Kate Cassidy

Hace exactamente un año, el 16 de octubre de 2024, murió Liam Payne, exintegrante de One Direction, en un trágico acontecimiento que sacudió el mundo del espectáculo mundial, pero sobre todo a sus fans, las llamadas directioners.

Liam Payne, a un año de su muerte

La repentina muerte de Liam Payne, con tan solo 31 años de edad, ocurrió en el hotel CasaSur, en Buenos Aires, Argentina.

Este jueves, 16 de octubre de 2025, Kate Cassidy, quien era novia de Payne al momento de su muerte, publicó un emotivo video donde se ve a la feliz pareja, la última vez que estuvo junta.

De acuerdo con las investigaciones, Payne cayó desde el tercer piso del hotel, a las 17:07 horas del 16 de octubre de 2024, después de que supuestamente ingirió alcohol y cocaína, combinados con antidepresivos, durante su estancia en ese lugar.

Novia de Liam Payne publica conmovedor video hoy

A un año de la tragedia, Kate Cassidy reveló el video en su cuenta de TikTok con el siguiente mensaje:

Este video fue tomado durante la última hora y el último día que Liam y yo compartimos en esta vida.

Cassidy agregó que siempre estará agradecida “por los hermosos momentos que compartimos” y culminó con la frase: “Te extrañaré por el resto de mi vida Liam”.

@kateecass This video was taken during the last hour and last day Liam and I shared in this lifetime. I am forever grateful for the beautiful moments we shared. I will miss you for the rest of my life Liam ♬ Jacob and the Stone SLOWED - ssxmusic

