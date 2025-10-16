¿SAT Sigue en Paro Hoy 16 de Octubre 2025? Esto Se Sabe Sobre las Protestas de Trabajadores

Trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) llevan dos días consecutivos de protestas en Ciudad de México (CDNX) y otros estados de la República mexicana; en N+, te decimos si sigue el paro nacional hoy, 16 de octubre de 2025.

¿Por qué hay paro nacional en el SAT? Trabajadores del Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), exigen mejoras laborales, entre ellas, que se aplique el aumento salarial retroactivo a enero de 2025.

Trabajadores del Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), exigen mejoras laborales, entre ellas, que se aplique el aumento salarial retroactivo a enero de 2025. En respuesta a las demandas de los trabajadores del SAT, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo en la conferencia mañanera del miércoles 15 de octubre de 2025, que solo 400 empleados se han manifestado por aumento salarial y seguro de gastos médicos mayores y afirmó que “hay demandas que no se les pueden cumplir, porque no hay ningún servidor público que tenga gastos médicos privados, ni la presidenta”.

Video: Trabajadores del SAT Realizan Paro Nacional de "Brazos Caídos"; ¿Qué Exigen?

Noticia relacionada: Marchas HOY 16 de Octubre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

¿Sigue en paro nacional en el SAT hoy?

De acuerdo con el SAT, durante el paro nacional del 14 de octubre de 2025, la mayoría de las oficinas estuvieron abiertas, atendiendo a los contribuyentes que tenían una cita programada.

Sin embargo, la dependencia mencionó que solo se reagendaron 3,258 citas ya programadas, por el cierre de oficinas en los siguientes estados:

Chihuahua, Chihuahua.

Celaya, Guanajuato.

Sur de Guadalajara y Zapopan, en Jalisco.

Sedes oriente y sur, en Ciudad de México.

Pero las manifestaciones no pararon ahí, el miércoles 15 de octubre de 2025, las protestas y los bloqueos continuaron en varios puntos de la Ciudad de México.

Video: Paro Nacional del SAT: Trabajadores Extienden Bloqueo a Carriles centrales de Viaducto

Para hoy, no se tienen programadas nuevas protestas de los trabajadores del SAT, por lo que el servicio en las oficinas debe operar de forma normal.

En N+, todos los días te mantenemos informado sobre las marchas y bloqueos en Ciudad de México; no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y plataformas digitales.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT.