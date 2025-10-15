¿Tienes Cita en el SAT Hoy? Así Puedes Saber si Hay Servicio Luego de Paro de Trabajadores

¿Tienes una cita programada para hoy en el SAT? Aquí te decimos si hay servicio este miércoles, 15 de octubre de 2025, luego del paro nacional de trabajadores del Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

¿Por qué los trabajadores del SAT se fueron a paro nacional?

Los trabajadores del SAT convocaron a un paro nacional el 14 de octubre de 2025, en demanda de mejoras laborales, entre ellas, aumento del 12% de sueldo y horario justo.

¿Hay servicio en oficinas del SAT hoy?

Este miércoles, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lanzó una tarjeta informativa en la que precisó que el paro de labores de los trabajadores del SAT fue el 14 de octubre de 2025, por lo que hoy, las oficinas deberían operar de forma normal; sin embargo, algunas sedes seguirán cerradas, tal es el caso de Ciudad de México.

Hacienda explicó cómo puedes saber si están operando las oficinas del SAT hoy, por si tienes alguna cita programada.

La dependencia mencionó que ante cualquier duda o aclaración, los contribuyentes pueden comunicarse al Chat uno a uno en el Centro de Contacto del SAT o también a Marca SAT, en el número telefónico 55 627 22 728.

