¿Quién Mató al Abogado David Cohen Sacal? Fiscalía CDMX Revela Nombre del Presunto Agresor

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó hoy, 14 de octubre de 2025, la muerte de David Cohen Sacal y reveló el nombre del presunto agresor, quien fue detenido después de atacar a tiros al abogado, en Ciudad Judicial.

Muerte del abogado David Cohen Sacal.

De acuerdo con la Fiscalía de CDMX, el abogado David Cohen Sacal murió a los 48 años de edad, durante los primeros minutos de este martes, luego del atentado a tiros que sufrió en las inmediaciones de Ciudad Judicial, en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc, la tarde del lunes, 13 de octubre de 2025.

En una tarjeta informativa, la Fiscalía de CDMX detalló que el abogado Cohen Sacal falleció “a consecuencia de las lesiones producidas por disparo de arma de fuego, mientras recibía atención en un hospital privado de la Ciudad de México”.

La Fiscalía capitalina subrayó que “mantiene abierta la investigación para esclarecer los hechos y ejercer acción penal por el delito de homicidio contra el probable responsable”.



¿Quién es el presunto asesino del abogado David Cohen Sacal?

La Fiscalía de CDMX identificó al presunto asesino de David Cohen Sacal como Héctor ‘N’, de 18 años de edad, quien fue detenido de forma inmediata luego de atacar a tiros al abogado, por un agente de la Policía de Investigación (PDI).

Además, la dependencia -a cargo de Bertha María Alcalde Luján- apuntó que Héctor 'N' está hospitalizado, bajo custodia.

Finalmente, la Fiscalía de Ciudad de México refrendó su "compromiso de garantizar el acceso a justicia a la víctima y sus familiares".

Mapa de Ciudad Judicial CDMX

