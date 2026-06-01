Sheinbaum por Mega Marcha de la CNTE Hoy: “Vamos a Tratar de Atender Problemas Factibles”

La CNTE realizará hoy una mega marcha, en CDMX, como parte de su paro nacional

Bloqueo de la CNTE en Circuito Interior, CDMXFoto: Cuartoscuro | Archivo

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Hoy, la CNTE lidera una mega marcha en CDMX. La presidenta Claudia Sheinbaum asegura diálogo para resolver demandas factibles. Sigue las actualizaciones en nuestro LIVEBLOG N+.

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