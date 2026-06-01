Sheinbaum por Mega Marcha de la CNTE Hoy: “Vamos a Tratar de Atender Problemas Factibles”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció por la mega marcha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de hoy, 1 de junio de 2026, en la Ciudad de México, como parte del paro nacional.

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En la conferencia mañanera de hoy, la mandataria dijo que las autoridades van a "tratar de atender los problemas que es factible atender", mediante diálogo, encabezado por la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Sheinbaum Pardo apuntó que hay algunas demandas de la CNTE que el presupuesto no permite atender, pero hay algunas que sí.

“Vamos a esperar el buen desempeño de Rosa Icela (Rodríguez) y Mario Delgado”, titulares de la Segob y la SEP, respectivamente, subrayó la mandataria.

¿Por qué marcha la CNTE hoy?

Miles de integrantes de la CNTE iniciaron hoy una huelga nacional, con una mega marcha en CDMX, para exigir a las autoridades federales los siguientes puntos:

Abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

Abrogación de la Reforma Educativa de 2009.

Sistema de seguridad social solidario.

Jubilación por años de servicio: 28 años para mujeres y 30, para hombres.

Pensiones sin cálculo basado en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) ni en Afores.

Aumento salarial del 100% directo al sueldo base.

Además, la CNTE mantiene un plantón en la zona centro de CDMX, que instalaron desde la semana pasada integrantes de la Sección 22, de Oaxaca.

Reforma Educativa

Sheinbaum Pardo señaló que la Reforma Educativa, que se aprobó durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, “era punitiva”, es decir, que los maestros no podrían quedarse en las escuelas, si no pasaban ciertas evaluaciones, que eran externas, bajo un esquema en el que los maestros no estaban de acuerdo.

“Era un esquema no de visión de mejoramiento de los maestros, sino de castigo a los maestros y esos esquemas nunca han funcionado”, mencionó la mandataria, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) “echó para atrás, sobre todo, la parte punitiva”.

La reforma de AMLO “permitió que se basificaran casi un millón de maestros, durante los seis años, es decir, que tuvieran plaza los maestros” y se quedaron algunas evaluaciones; además, cambiaron los esquemas de movilidad.

La presidenta mencionó que el tema pendiente es la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm), que es con lo que "no están de acuerdo los maestros".

“Ese tema, claro que lo vamos a atender, pero lo vamos a atender en coordinación con los maestros, de manera democrática”, afirmó.

La mandataria agregó que confía en que salgan adelante las pláticas entre la CNTE y las autoridades federales, previo a la inauguración del Mundial 2026, que será el próximo 11 de junio, en México.

Aquí puedes ver la conferencia mañanera completa de hoy