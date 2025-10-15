Inicio Ciudad de México Incendio en CDMX Hoy: ¿Qué se Está Quemando en Iztapalapa? Así se Ve el Fuego

El incendio se registra en la colonia Santa María Aztahuacán, alcaldía Iztapalapa

incendio en iztapalapa

Foto: @Bomberos_CDMX

Un fuerte incendio se registró hoy, 15 de octubre de 2025, en la alcaldía Iztapalapa; aquí te mostramos en video cómo se ve el fuego en la zona oriente de la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo los primeros reportes, personas en condición de calle habrían hecho una fogata ante las bajas temperaturas que se registraron hoy en CDMX y el fuego se salió de control, en la calle Francisco Villa y Avenida de las Torres, en inmediaciones del Eje 6 Sur, en la colonia Santa María Aztahuacán, en Iztapalapa.

¿Qué se está quemando en la colonia Santa María Aztahuacán?

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México informó que gran cantidad de madera se quemó sobre un camellón, en un área de 100 metros cuadrados, por lo que sus elementos acudieron a la zona para sofocar el fuego.

Después de varios minutos de labores, los Bomberos lograron sofocar el fuego, sin que se reportaran personas lesionadas.

Así quedó la zona del incendio de hoy, en Iztapalapa. Foto: N+

Información en desarrollo...

