Incendio en CDMX Hoy: ¿Qué se Está Quemando en Iztapalapa? Así se Ve el Fuego

Un fuerte incendio se registró hoy, 15 de octubre de 2025, en la alcaldía Iztapalapa; aquí te mostramos en video cómo se ve el fuego en la zona oriente de la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo los primeros reportes, personas en condición de calle habrían hecho una fogata ante las bajas temperaturas que se registraron hoy en CDMX y el fuego se salió de control, en la calle Francisco Villa y Avenida de las Torres, en inmediaciones del Eje 6 Sur, en la colonia Santa María Aztahuacán, en Iztapalapa.

¿Qué se está quemando en la colonia Santa María Aztahuacán?

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México informó que gran cantidad de madera se quemó sobre un camellón, en un área de 100 metros cuadrados, por lo que sus elementos acudieron a la zona para sofocar el fuego.

Después de varios minutos de labores, los Bomberos lograron sofocar el fuego, sin que se reportaran personas lesionadas.

Así quedó la zona del incendio de hoy, en Iztapalapa. Foto: N+

En seguimiento al incendio registrado en Eje 6, colonia Santa María Aztahuacan, en @Alc_Iztapalapa, informamos que sobre el camellón en un área de 100 m² se quemó madera en gran cantidad; procedimos a extinguir el fuego.#ServicioConcluido @JefeVulcanoCova pic.twitter.com/mxKoA1sxhu — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) October 15, 2025

Información en desarrollo...