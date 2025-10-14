Puntos Afectados en CDMX por Paro Nacional del SAT: Cierres de Vialidades Hoy
Estos son los puntos afectados por los bloqueos de trabajadores del SAT en la CDMX.
Este martes, 14 de octubre de 2025, trabajadores Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizan un paro nacional, así como bloqueos en diferentes puntos de la Ciudad de México (CDMX).
Cabe recordar que los trabajadores de SAT piden que se aplique a su sueldo el incremento de 12% efectuado al salario mínimo general vigente desde el 1 de enero de 2025.
Es por eso que realizan un paro de "brazos caídos" en sus respectivas oficinas, portando vestimenta color rojo o negro.
Al respecto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que se están atendiendo los planteamientos de los trabajadores del SAT, sin embargo, consideró que no se generará un problema grave por el paro de “brazos caídos” que comenzó la mañana de hoy.
Noticia relacionada: Paro Nacional en el SAT Hoy: Lista de Oficinas Sin Servicio en CDMX
Cierres viales hoy en CDMX
Los trabajadores del SAT realizan protestas en calles de la Ciudad de México. Hasta este momento ya hay bloqueos en:
- Oficina Módulo Distrito Federal 3: En ambos sentidos de Viaducto Río de la Piedad, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.
- Oficina Módulo Distrito Federal 2: Avenida Paseo de la Reforma Norte, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.
También se esperan protestas en otras oficinas del SAT, ubicadas en:
- Oficina Módulo del Valle: Félix Cuevas No. 301, colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez.
- Oficina Módulo Distrito Federal 1: Bahía de Santa Bárbara No. 23, colonia Verónica Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo.
- Oficina Módulo Distrito Federal 4: Avenida San Lorenzo No. 104, colonia San Lorenzo la Cebada, alcaldía Xochimilco.
- Oficina Módulo Oasis: Avenida Miguel Ángel de Quevedo No. 227, colonia Romero de Terreros, alcaldía Coyoacán.
-
