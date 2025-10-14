Puntos Afectados en CDMX por Paro Nacional del SAT: Cierres de Vialidades Hoy

Este martes, 14 de octubre de 2025, trabajadores Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizan un paro nacional, así como bloqueos en diferentes puntos de la Ciudad de México (CDMX).

Cabe recordar que los trabajadores de SAT piden que se aplique a su sueldo el incremento de 12% efectuado al salario mínimo general vigente desde el 1 de enero de 2025.

Es por eso que realizan un paro de "brazos caídos" en sus respectivas oficinas, portando vestimenta color rojo o negro.

Al respecto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que se están atendiendo los planteamientos de los trabajadores del SAT, sin embargo, consideró que no se generará un problema grave por el paro de “brazos caídos” que comenzó la mañana de hoy.

Cierres viales hoy en CDMX

Los trabajadores del SAT realizan protestas en calles de la Ciudad de México. Hasta este momento ya hay bloqueos en:

Oficina Módulo Distrito Federal 3: En ambos sentidos de Viaducto Río de la Piedad, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

Oficina Módulo Distrito Federal 2: Avenida Paseo de la Reforma Norte, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

También se esperan protestas en otras oficinas del SAT, ubicadas en:

