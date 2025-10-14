Sheinbaum Habla sobre Paro Nacional en el SAT Hoy: “No Es Algo que Vaya a Generar Algo Grave”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, consideró que no se generará un problema grave por el paro de “brazos caídos” de trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que comenzó la mañana de hoy, 14 de octubre de 2025.

“Se está atendiendo, no es algo que vaya a generar un problema grave”.

Así lo indicó la mandataria mexicana durante su conferencia de prensa mañanera de este martes en Palacio Nacional.

De igual manera, comentó que tanto el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, como el director del SAT, Antonio Martínez Dagnino, están atendiendo las peticiones de los trabajadores.

“Son pocos trabajadores realmente los que están haciendo este planteamiento, pero se les está atendiendo a todos”, enfatizó Sheinbaum Pardo.

Paro nacional en el SAT

Este martes, trabajadores del SAT iniciaron un paro nacional bajo la modalidad de “brazos caídos”, una forma de protesta en la que los empleados se manifiestan en sus lugares o puestos de trabajo, portando vestimenta color rojo o negro.

Lo anterior, en demanda de que se aplique a su sueldo el incremento de 12% efectuado al salario mínimo general vigente desde el 1 de enero de 2025. Además, advirtieron que sus acciones son también en protesta por:

La falta de incremento salarial. Condiciones laborales deficientes. Desigualdades entre personal sindicalizado y de confianza. Falta de apoyo a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

Trabajadores protestan en la CDMX

Además del paro nacional, los trabajadores del SAT realizaron varias protestas en la Ciudad de México.

Desde antes de las 09:00 horas, los manifestantes salieron a las calles y realizaron bloqueos en Viaducto Río de la Piedad, en la colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, donde se encuentra la Oficina Módulo Distrito Federal 3.

También, en inmediaciones de la Oficina Módulo Distrito Federal 2, ubicada en Paseo de la Reforma, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, entre otros puntos de la capital mexicana.

