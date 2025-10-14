Sheinbaum Anuncia Nueva Beca para Jóvenes en México: ¿A Partir de Cuándo Darán Apoyo?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció hoy, 14 de octubre de 2025, que habrá dos nuevos programas para jóvenes del país y uno de ellos será una nueva beca; en N+, te informamos a partir de cuándo se repartirá el apoyo.

¿En qué consiste la nueva beca y a partir de cuándo se activará?

En la conferencia mañanera de este martes, la presidenta Sheinbaum Pardo detalló que se trata de "pequeñas becas que se les dan a jóvenes que están en riesgo, a través del programa de los municipios de alto riesgo, donde se toca casa por casa, para poderlos incorporar a actividades deportivas, culturales y de atención comunitaria”.

La mandataria apuntó que la nueva beca será un programa focalizado, que estará disponible a partir de 2026, con la que unos 20 mil jóvenes se verán beneficiados.

Y aunque aún no se define el nombre de la nueva beca, la presidenta de México dijo que será basado en el programa Jóvenes Uniendo al Barrio, que se implementó en Ciudad de México cuando fue jefa de Gobierno de la capital del país.

Centros Comunitarios de Alto Rendimiento México Imparable.

El segundo programa se llamará Centros Comunitarios de Alto Rendimiento México Imparable, anunció la presidenta del país, quien detalló que se van a construir 100 instalaciones de este tipo, “en los municipios con mayores problemas”, por lo que “se están ubicando ya los lugares”.

La idea es que estos jóvenes, sean los becarios o no, puedan estar ahí haciendo distintas actividades deportivas durante cuatro o cinco horas al día.

Sheinbaum Pardo mencionó que muchos de los jóvenes que asistan a los Centros Comunitarios de Alto Rendimiento México Imparable “probablemente tendrán el talento para incorporarse a alguna actividad profesional deportiva, si así lo desean”.

