Paro Nacional del SAT Sigue Hoy: Lista de Oficinas Afectadas por Protesta, en CDMX

Este miércoles, 15 de octubre de 2025, sigue el paro nacional de trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Te decimos cuáles son las oficinas afectadas por las protestas en la Ciudad de México (CDMX).

Cabe recordar que los trabajadores del SAT exigen que se aplique a su sueldo el incremento de 12% efectuado al salario mínimo general vigente desde el 1 de enero de 2025, además de:

Mejores condiciones laborales.

La eliminación de desigualdades entre el personal sindicalizado y de confianza.

Mayor apoyo a las mujeres embarazadas o en período de lactancia.

De acuerdo con el SAT, la atención al contribuyente ayer se llevó a cabo de manera normal en 155 de las 162 oficinas desconcentradas y Módulos de Servicios Tributarios a nivel nacional.

Oficinas del SAT afectadas por protesta en CDMX

Los trabajadores del SAT seguirán hoy con su paro nacional, bajo la modalidad de “Brazos Caídos”, así como con protestas en calles de la CDMX, las oficinas afectadas son:

Oficina Módulo Distrito Federal 1: Bahía de Santa Bárbara No. 23, colonia Verónica Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo. Oficina Módulo Distrito Federal 2: Avenida Paseo de la Reforma Norte No. 10, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc. Oficina Módulo Distrito Federal 3: Viaducto Río de la Piedad No. 507, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco. Oficina Módulo Distrito Federal 4: Avenida San Lorenzo No. 104, colonia San Lorenzo la Cebada, alcaldía Xochimilco. Oficina del Servicio de Administración Tributaria “El Reloj” Cáliz: Colonia San Pablo Tepetlapa, alcaldía Coyoacán.

No se descarta que los trabajadores realicen el bloqueo de vialidades como medida de protesta exigiendo el cumplimiento de sus demandas, por lo que se recomienda salir con anticipación y buscar rutas alternas.

¿Qué hacer si pierdo mi cita del SAT?

Para los contribuyentes que pierdan su cita debido a la protesta, el SAT les notificará ía correo electrónico, la reprogramación de la misma, para que estés atento o atenta.

Ante cualquier duda o aclaración, el SAT puso a disposición de los contribuyentes el chat uno a uno en chat.sat.gob.mx, para recibir asesoría, o bien, la línea Marca SAT (5562722728).

