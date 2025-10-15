SAT Reagenda Más de 3 Mil Citas por Paro Nacional de Trabajadores; ¿Cómo Saber Estatus?

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que hasta este miércoles 15 de octubre se han reagendado más de 3 mil citas para trámites debido al paro nacional que llevan a cabo algunos de sus trabajadores en exigencia de un aumento salarial.

Hoy, por segundo día consecutivo, los trabajadores de confianza del SAT bloquearon la lateral de avenida Río Churubusco, frente a una de las oficinas del servicio, para exigir el pago de horas extra, contrato y aumento salarial del 12 por ciento.

Vía un comunicado, la autoridad fiscal precisó que, pese a las manifestaciones, ayer martes la atención al contribuyente se llevó a cabo de manera normal en 155 de las 162 oficinas desconcentradas y módulos de atención a nivel nacional.

Noticia relacionada: Sube Precio del Mexibús y Mexicable en Edomex: ¿Cuánto Aumentará la Tarifa y a Partir de Cuándo?

Debido a la protesta pacífica de los trabajadores del SAT, únicamente se suspendió operación en las oficinas ubicadas en:

Chihuahua, Chihuahua ;

; Celaya, Guanajuato;

Guadalajara Sur y Zapopan, en Jalisco;

y en Ciudad de México, sedes Oriente y Sur.

El saldo del paro nacional de los trabajadores del SAT

Ayer, martes 14 de octubre, se brindaron 59 mil 248 atenciones y se reagendaron, vía correo electrónico, 3 mil 258 citas en todo el país, lo que representa 5% del total de citas programadas.

Se Desata Persecución en la Col. Moctezuma en Venustiano Carranza; Hay Dos Detenidos

¿Cómo saber el estatus de mi cita?

Para informar sobre el estatus de sus citas a los contribuyentes, el SAT puso a disposición el chat uno a uno en chat.sat.gob.mx, para recibir asesoría, o bien, la línea Marca SAT en el número 5562722728.

Reitera disposición a diálogo con trabajadores

El SAT reiteró que mantiene abiertos los canales de diálogo y cooperación con los trabajadores "en un marco de respeto y responsabilidad".

Este órgano tributario sostiene su compromiso con las y los trabajadores del servicio público y reconoce que su labor es esencial en la atención a la ciudadanía y en la transformación de las instituciones

Historias recomendadas:

AMP