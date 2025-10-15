FBI Ha Detenido a Miles de Criminales Violentos y Peligrosos en Todo Estados Unidos: Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Kash Patel, director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), dieron una conferencia de prensa conjunta hoy, 15 de octubre de 2025, en la que hablaron sobre los avances en materia de seguridad, en todo el país.

En la Oficina Oval de la Casa Blanca, en Washington D.C., el presidente estadounidense destacó que el FBI ha detenido a más de 23 mil criminales violentos y peligrosos en todos los estados que integran la Unión Americana, en los últimos meses.

Patel precisó que en los 50 estados del país, elementos del FBI "hicieron de la represión del crimen violento una prioridad máxima, y ​​eso fue lo que hicieron: acorralar y arrestar a miles de los criminales más violentos y peligrosos".

El director del FBI presentó los resultados históricos de la Operación Calor de Verano:

8 mil 700 arrestos de criminales violentos

2 mil 200 armas de fuego incautadas

421 kilogramos de fentanilo incautados

2 mil 100 acusaciones

Mientras que el líder republicano, por su parte, subrayó que desde el inicio de su segundo mandato, en enero de 2025, el FBI arrestó a “más de 23,000 delincuentes violentos, más del doble de los arrestados durante el último año”, luego del “desastre” de la administración del expresidente Joe Biden.

