Trump Dice que está Considerando Ataques Terrestres contra Cárteles de Venezuela

El presidente de Estados Unidos Donald Trump señaló que está considerando ataques terrestres contra cárteles de Venezuela, esto durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

Esto se suma a una publicación hoy del diario estadounidense The New York Times, que cita fuentes, en la que indica que la administración de Trump autorizó en secreto a la CIA a realizar acciones encubiertas en Venezuela, lo que aumentaría la tensión entre ambos países.

La nueva autorización permitiría a la CIA llevar a cabo operaciones letales en Venezuela y realizar una serie de operaciones en el Caribe

El diario indica que la CIA "podría emprender acciones encubiertas contra Maduro o su gobierno de forma unilateral o en conjunto con una operación militar más amplia", sin embargo, aclaraba que no se confirma si la CIA está planeando alguna operación en Venezuela o si las autorizaciones están pensadas como una medida de contingencia.

Premio Nobel de la Paz para opositora venezolana

En este contexto, cabe mencionar que el viernes 10 de octubre 2025, el Premio Nobel de la Paz fue concedido a la opositora María Corina Machado.