¿Cómo Son las Lanchas que Ha Atacado Estados Unidos en el Caribe frente a Venezuela?
El gobierno de Donald Trump ha atacado un quinto bote que presuntamente transportaba droga por el Caribe hacia Estados Unidos
Donald Trump dio a conocer que su Ejército destruyó una embarcación en el mar Caribe, frente a las costas de Venezuela. Se trata del quinto ataque de este tipo contra barcos que presuntamente llevan drogas hacia los Estados Unidos.
Estados Unidos realiza un quinto ataque contra un barco en el Caribe
A través de la red social Truth Social, Donald Trump informó sobre el nuevo ataque que dejó un saldo de seis presuntos “narcoterroristas” muertos. El ataque directo se habría llevado a cabo una vez que los servicios de inteligencia “confirmaron que la embarcación traficaba drogas, estaba asociada con redes narcoterroristas ilícitas y transitaba en una conocida ruta”.
El primer ataque contra un navío proveniente de Venezuela ocurrió el pasado 2 de septiembre. En aquella ocasión se señaló que los 11 tripulantes asesinados pertenecían al Tren de Aragua.
Un segundo ataque contra una embarcación en el Caribe ocurrió el 6 de septiembre del 2025. Un tercer ataque fue anunciado el 16 de septiembre por el gobierno de los Estados Unidos. Un cuarto ataque ocurrió tres días después, el 19 de septiembre.
EUA ataca embarcaciones pequeñas en el Caribe, pero la mayor parte del narcotráfico se concentra en el Pacífico
El pasado 2 de octubre, el conflicto escaló a un siguiente nivel después de que Donald Trump aseguró que su país se había involucrado en un “conflicto armado no internacional” en el mar Caribe.
Hasta el momento, las cinco embarcaciones atacadas en el Caribe tienen en común ser barcos pequeños o lanchas deportivas. Entre los navíos atacados, el de mayor tripulación tenía solo 11 personas a bordo.
No obstante, estos ataques contra barcos en altamar podrían no ser tan efectivos contra el narcotráfico como se ha afirmado. Según el sitio especializado InSight Crime, al menos desde el 2019, el Pacífico ha sido la principal ruta para el crimen organizado desde Sudamérica hasta Estados Unidos.
Tanto reportes del Ejército mexicano como de los Estados Unidos coincidirían en que esta ruta es mucho más empleada por los narcotraficantes.
Cabe señalar que Estados Unidos ha señalado a Nicolás Maduro como líder del “Cártel de los Soles”, una organización criminal que actuaría desde la cúpula del gobierno de Venezuela. Actualmente, el gobierno de Donald Trump ofrece 50 millones de dólares por información que lleve a su detención.
