Estados Unidos Ataca Otro Buque y Mata a 4 Presuntos Narcotraficantes en Aguas Internacionales

Este viernes 3 de octubre de 2025, las fuerzas de seguridad de Estados Unidos atacaron otro buque en aguas internacionales, que derivó en la muerte de cuatro presuntos narcotraficantes frente a las costas de Venezuela, informó el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth.

En redes sociales, el funcionario de la administración del presidente Donald Trump compartió un video en el que se pudo apreciar el momento del ataque contra la embarcación.

Esta mañana, siguiendo las órdenes del presidente Trump, dirigí un ataque letal y cinético contra un buque narcotraficante afiliado a Organizaciones Terroristas Designadas en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos.

Cuatro presuntos narcoterroristas murieron en el ataque

Hegseth dijo que “cuatro narcoterroristas a bordo del buque” murieron en el ataque y que ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido.

Detalló que los hechos ocurrieron en aguas internacionales, frente a la costa de Venezuela, y afirmó que el barco transportaba “cantidades sustanciales de narcóticos” con destino a Estados Unidos para “envenenar a nuestro pueblo”.

Nuestra inteligencia, sin lugar a dudas, confirmó que este buque traficaba narcóticos, que las personas a bordo eran narcoterroristas y que operaban en una ruta conocida por el narcotráfico.

El secretario de Defensa añadió que esos operativos continuarán “hasta que cesen los ataques contra el pueblo estadounidense”.

Operativos de EUA en aguas internacionales

Desde el pasado mes de agosto, Estados Unidos puso en marcha la denominada operación “Pacific Viper” (Víbora del Pacífico), implementada para combatir el tráfico de drogas desde el mar.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el objetivo es “detener a los cárteles y las organizaciones criminales, frenando el tráfico de drogas y personas antes de que llegue a las costas estadounidenses”.

Ante ello, intensificó el ataque contra embarcaciones que presuntamente trasladan narcóticos rumbo a Estados Unidos, lo que ha ocasionado tensión con naciones como Venezuela.

