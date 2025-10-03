Por Primera Vez en Su Historia, Una Mujer Liderará a la Iglesia Anglicana de Inglaterra

En un hecho histórico, Sarah Mullally fue elegida como la primera mujer en la historia en asumir los cargos de arzobispa de Canterbury (la 106), líder espiritual de la Iglesia de Inglaterra y primada de la comunidad anglicana.

Con este cargo, la obispa Mullally, de 63 años, estará al frente de unos 85 millones de creyentes que se estiman hay en 165 países del mundo.

La religiosa será confirmada en enero próximo y llega para sustituir a Justin Welby, quien anunció su renuncia en noviembre de 2024 tras críticas a su gestión por casos de abuso sexual contra menores.

Welby dejó el cargo en enero de 2025, tras un informe que reveló que, al asumir el cargo en 2013, no informó a la policía de repetidos abusos cometidos por el abogado John Smyth en campamentos cristianos.

La elección de Mullally

El gobierno británico dio a conocer el nombramiento de Sarah Mullally luego de un proceso de selección que contó con consultas públicas y la participación de representantes de la Iglesia de Inglaterra y la comunidad anglicana.

La nominación fue aprobada por el rey Carlos III, quien ostenta el título simbólico de gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra. En enero de 2026, será formalmente confirmada por el Colegio de Cánones de la Catedral de Canterbury.

Este hito se logró a los avances de inclusión dentro de la Iglesia inglesa, que empezó a ordenar a mujeres sacerdotes en 1994 y obispas en 2015.

Antes de su ordenación, Mullally fue directora nacional de Enfermería del Gobierno de Inglaterra y fue ordenada sacerdotisa en 2001, antes de convertirse en 2018 en obispa de Londres.

Claves sobre Sarah Mullally

El próximo 28 de enero de 2026, se celebrará la confirmación de la elección y se convertirá oficialmente en la 106 arzobispa de Canterbury. En marzo, se llevará a cabo la entronización en la Catedral de Canterbury.

Sarah Mullally fue electa arzobispa de Canterbury.

Nació en Woking y tiene 63 años.

Está casada con Eamonn Mullally, en 1987, y tiene dos hijos adultos: Liam y Grace.

Fue jefa de Enfermería del Gobierno de Inglaterra a los 37 años, la más joven en ocupar el cargo.

En 2001, fue ordenada sacerdotisa.

El 12 de mayo de 2018, fue nombrada obispa, la 133 de Londres, la primera mujer en ocupar el cargo.

Con información de EFE

