Marcha 2 de Octubre Hoy: Detienen a Una Persona Por Robo; "Fue una Gran Provocación"

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó sobre incidentes violentos durante la manifestación conmemorativa del 2 de octubre, que resultaron en la detención de una persona por robo a joyería, lesiones a civiles y elementos policiales, y saqueos a diversos comercios.

En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, detalló que por instrucción de la jefa de gobierno se implementó un operativo inicial de 500 elementos de diversas corporaciones policiales, incluyendo policía preventiva, metropolitana, auxiliar, bancaria e industrial, además de personal de control de tránsito y paramédicos del escuadrón de rescate.

El secretario señaló que los elementos portaban únicamente equipo de protección personal compuesto por escudo, casco, rodilleras, coderas y extintores para prevenir incendios. Durante la manifestación, un grupo de encapuchados portando piedras, palos y objetos peligrosos agredió a los policías, lo que obligó a reforzar el operativo hasta alcanzar 1,500 elementos.

"Fue una gran provocación"

El secretario de Gobierno, César Cravioto, caracterizó los hechos como una gran provocación. Según sus declaraciones, a diferencia de otras marchas donde se observan entre 40 y 50 personas encapuchadas, en esta ocasión se contabilizaron más de 350 encapuchados, de un total superior a 10,000 manifestantes que acudieron a conmemorar los hechos ocurridos hace 57 años.

Las autoridades describieron el uso de diversos artefactos durante los disturbios, incluyendo cuetones, bombas molotov, estructuras de madera utilizadas como ariete que fueron incendiadas y arrojadas, además de piedras. Una persona portaba una especie de pinza grande presuntamente destinada a abrir comercios.

La persona detenida fue sorprendida acopiando anillos tras el saqueo de una joyería. Adicionalmente, otras personas arrojaron al piso artículos sustraídos de tiendas al ver la presencia policial. Las autoridades recuperaron objetos de joyería y mercancía diversa.

Varios civiles y elementos policiales resultaron lesionados. El secretario Vázquez Camacho informó que visitará personalmente los hospitales para verificar el estado de salud de los elementos heridos y que en las próximas horas compartirá un informe detallado sobre las lesiones.

Trabajan en identificación de agresores

La Secretaría de Seguridad Ciudadana trabaja en la identificación de personas que cometieron actos constitutivos de delito, iniciando carpetas de investigación en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Las autoridades enfatizaron que investigan delitos, no manifestantes.

El secretario de Gobierno cuestionó la relación entre la conmemoración de la lucha estudiantil de 1968 y los saqueos a farmacias, tiendas de abarrotes y joyerías. Estableció una distinción entre los hechos de hace 57 años, cuando fuerzas del Estado agredieron a jóvenes, y la situación actual donde provocadores agredieron a la policía.

Las autoridades indicaron que las agresiones fueron parte de un Bloque Negro infiltrado en la manifestación.

Las autoridades destacaron que los elementos policiales actuaron bajo protocolos de contención y encauzamiento, evitando caer en provocaciones. Destacaron que la policía resistió y contuvo dichas agresiones.

El secretario de Gobierno rechazó caracterizar los hechos como enfrentamiento, argumentando que la policía aguantó las agresiones sin responder. Expresó que los responsables de la violencia buscaban provocar una respuesta policial que pudiera interpretarse como represión.

Los protocolos de actuación policial contemplan que cualquier agresión o actuación fuera de los mismos debe investigarse. Las autoridades indicaron que de identificarse irregularidades por parte de elementos policiales, también se abrirían las carpetas correspondientes. Agradecieron el trabajo del personal de la Secretaría de Gobierno, la Comisión de Derechos Humanos y organizaciones de la sociedad civil que realizaron cadenas humanas para apoyar maniobras de contención.

Harfuch reconoce el trabajo de los policías de la CDMX

Más tarde, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch reconoció el trabajo de la policía capitalina.



