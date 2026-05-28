Anuncian Corte Temporal de Agua Mañana en Tijuana: Esta es la Lista de Colonias Afectadas

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana informó que este jueves 28 de mayo se realizarán trabajos de reposición de tubería en el Bombeo Residencial Agua Caliente, como parte de las acciones programadas para atender fugas detectadas en la línea de conducción.

Las labores iniciarán a las 18:00 horas y se prevé que concluyan durante la mañana del viernes 29 de mayo, periodo en el que varias colonias registrarán afectaciones temporales en el suministro de agua potable.

De acuerdo con la CESPT, para llevar a cabo los trabajos será necesario suspender temporalmente la operación del sistema de bombeo ubicado en la zona de Residencial Agua Caliente. La dependencia explicó que las maniobras forman parte de los trabajos de mantenimiento y reposición de infraestructura hidráulica derivados de las fugas presentadas en esa línea.

Esta es la lista de posibles colonias afectadas por el corte de agua en Tijuana.

La suspensión del bombeo impactará el servicio en distintas colonias de Tijuana, por lo que las autoridades recomendaron a los residentes tomar precauciones ante la disminución o interrupción temporal del suministro mientras se desarrollan las labores programadas.

La lista de las colonias que podrían presentar afectaciones son:

Residencial Agua Caliente

Las Plazas

Aguaje de la Tuna 2DA Secc.

Internacional

Residencial La Esperanza

La Cuesta

Luis Echeverría

Hacienda Remosa

Colinas de Agua Caliente

Villa Colonial

Los Olivos

El Mirador La Mesa

La CESPT señaló que los trabajos comenzarán durante la tarde-noche del jueves y se extenderán hasta la mañana siguiente, tiempo estimado para concluir la reposición de tubería y restablecer gradualmente la operación normal del bombeo en la zona afectada.

La dependencia indicó que estas acciones buscan atender las fugas detectadas en la línea de conducción, por lo que será necesario mantener fuera de operación el sistema mientras se realizan las maniobras correspondientes en la infraestructura hidráulica.

Las labores programadas para el 28 y 29 de mayo ocasionarán afectaciones temporales en el suministro de agua potable en distintas colonias cercanas al Bombeo Residencial Agua Caliente, mientras concluyen los trabajos de reparación y reposición de tubería anunciados por la CESPT.