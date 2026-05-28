Anuncian Corte Temporal de Agua Mañana en Tijuana: Esta es la Lista de Colonias Afectadas

La reposición de una tubería obligará a detener temporalmente el bombeo de agua desde la tarde del jueves hasta el viernes.

CESPT Suspenderá Agua en Colonias de Tijuana por ReparaciónFoto: N+

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Atención Tijuana: CESPT suspenderá el agua en varias colonias desde el jueves por la tarde hasta el viernes por reparaciones. Conoce si tu colonia está en la lista y prepárate para el corte.

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