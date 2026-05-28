Sujetos Roban Joyería de Plaza Comercial en Boca del Río, Veracruz

Al menos tres sujetos ingresaron a una joyería y comenzaron a sustraer distintos artículos del local. Empleados presentaron crisis nerviosa.

Autoridades arribaron al sitio tras el reporte de asaltoFoto: N+

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Robo en joyería de Boca del Río: tres sujetos armados irrumpen en plaza comercial y se llevan valiosas joyas. Empleados sufren crisis nerviosa. ¿Qué medidas tomarán las autoridades?

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