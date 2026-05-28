Sujetos Roban Joyería de Plaza Comercial en Boca del Río, Veracruz

Durante la tarde de este miércoles 27 de mayo, se registró una intensa movilización por parte de elementos de distintas corporaciones policiacas debido al reporte en el que se informó acerca de una irrupción violenta de tres sujetos en un local comercial del municipio de Boca del Río, Veracruz.

De acuerdo con la información recabada, al menos tres personas ingresaron a una joyería localizada dentro de una plaza comercial del municipio de Boca del Río, irrumpiendo la tranquilidad del lugar y amagando con presuntas armas de fuego a los empleados del lugar.

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Instantes después, los sujetos comenzaron a sustraer diversos artículos de oro, así como otras joyas valiosas de las vitrinas del local comercial en donde se encontraban exhibidas al público dichas piezas, por lo que se dio aviso a las autoridades acerca de lo ocurrido.

Al lugar donde se registraron los hechos acudieron elementos de la Policía Estatal, Municipal y Marina; sin embargo, los delincuentes lograron escapar del lugar con rumbo desconocido. Afortunadamente, no hubo personas que resultaran heridas durante el asalto; sin embargo, hubo empleados del local que solo presentaron crisis nerviosa.

Se desconoce la identidad de los agresores y el monto de lo robado en una joyería de Boca del Río

Hasta este momento, no se ha logrado identificar a alguna de las personas que participaron en estos hechos, razón por la cual las autoridades no han brindado información en la que se dé a conocer que se realizaron detenciones de personas sospechosas.

Asimismo, se desconoce cuál es el monto total de los artículos que los presuntos ladrones extrajeron del local comercial localizado en el interior de una conocida plaza comercial del municipio de Boca del Río, Veracruz.