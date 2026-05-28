¿PSG vs Arsenal Pasa Gratis por TV Abierta En Vivo? Dónde Ver la Final de la Champions en México

Este fin de semana conoceremos al nuevo campeón de Europa y si aún no sabes a qué hora es ni por dónde ver el PSG vs Arsenal, acá te decimos si algún canal pasa la final de la Champions League 2026 por TV en vivo gratis en México y cómo mirar el partido de forma online y sin costo.

El partido Arsenal vs PSG es una final inédita. Por un lado, el equipo de Mikel Arteta derrotó al Atlético de Madrid, mientras que el conjunto parisino de Luis Enrique dejó en el camino al Bayern Múnich en las Semifinales de la Champions 2026.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Alex de la Rosa Habla sobre la Final de la Champions League entre Arsenal y el PSG

¿A qué hora es la final de la Champions 2026, PSG vs Arsenal?

El partido entre el París Saint-Germain y el Arsenal ya tiene horario definido. La gran final se juega a las 10:00 horas de la mañana (tiempo del centro de México) del sábado 30 de mayo. La sede del encuentro es la Puskás Arena, estadio ubicado en la ciudad de Budapest, en Hungría y que tiene capacidad para poco más de 67 mil espectadores.

Para este partido, ambos equipos llegan como campeones de sus respectivas ligas. Mientras el Arsenal ganó su primera Premier League en 22 años, el PSG conquistó su quinto título seguido de Ligue 1.

¿La final PSG vs Arsenal pasa gratis por un canal de TV abierta?

Si no sabes en qué canal juegan PSG vs Arsenal la final de la Champions, te recordamos que en México el juego solamente se va a poder ver en vivo por televisión de paga. Eso significa que no va a poder mirarse gratis en el país.

Para la gran final, el Arsenal llega con la baja de Ben White por lesión, mientras que Jurriën Timber podrá estar disponible tras varias semanas de ausencia. Por el lado de los parisinos, Ousmane Dembélé y Achraf Hakimi son duda, pero se espera que ambos estén en la convocatoria para el partido.

¿Por dónde ver PSG vs Arsenal en vivo en México?

Si no tienes dónde ver la transmisión del PSG vs Arsenal, en N+ puedes observar el LiveBlog de la Final de la Champions League 2026, donde se pasará el minuto a minuto en vivo gratis online en México, así vas a poder mirar el resumen, los goles y el resultado final del partido.

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