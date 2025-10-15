T-MEC “VA a Permanecer”: Ebrard Destaca Posición de México en Relación Comercial con EUA

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, compareció hoy, 15 de octubre de 2025, ante el pleno del Senado de la República, como parte del análisis del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su intervención, el secretario de Economía habló de la relación comercial con Estados Unidos de América (EUA) y la estrategia que se ha empleado bajo el liderazgo de la presidenta Sheinbaum, quien, dijo, ha sostenido 9 llamadas con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Noticia relacionada: Revisión del T-MEC Será Ordenada y Bajo Lineamientos de Sheinbaum: Canciller De la Fuente

T-MEC va a permanecer, asegura Ebrard

Ebrard aseguró que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) "va a permanecer" ya que actualmente se encuentra en consultas; destacó que Mexico tiene la mejor posición relativa, en comparación con otros países, en su comercio exterior con Estados Unidos.

El secreatrio Ebrard habló de la ruta de navegación de México ante los cambios del orden internacional que "no serán momentáneos", sino de largo alcance, se trata de la siguiente estrategia:

Se va buscar que la posición de México con Estados Unidos sea mejor respecto a los demás países.

mejor respecto a los demás países. Proteger el ritmo de las inversiones extranjeras en México.

Mantener la capacidad de exportación.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

Rar