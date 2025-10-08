Revisión del T-MEC Será Ordenada y Bajo Lineamientos de Sheinbaum: Canciller De la Fuente

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, informó que México mantiene diálogo continuo con Estados Unidos y Canadá en materia de comercio y seguridad, e indicó que la revisión del T-MEC será ordenada.

A su llegada al Senado de la República, explicó que dicha revisión no se definirá en el corto plazo, pero que “los tiempos se van cumpliendo”.

Destacó la coordinación entre dependencias del gobierno federal, la claridad en ruta trazada por la presidenta Claudia Sheinbaum y la disposición de Canadá para avanzar en la renovación del acuerdo comercial.

Con información de N+.

spb