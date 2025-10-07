El Mercado Negro de los Esteroides Anabólicos: de Venta en Tianguis y Plataformas Digitales

En México, el uso de esteroides anabólicos sin receta médica está prohibido. Aun así, su consumo se ha extendido entre aficionados al fisicoculturismo, quienes en algunos casos emplean dosis hasta cien veces superiores a las prescritas con fines terapéuticos.

Pese a los riesgos para la salud y las restricciones legales, un mercado negro en expansión ha facilitado el acceso a estas sustancias en gimnasios, tianguis y plataformas digitales.

El equipo de En Punto documentó cómo en tianguis y mercados de la Ciudad de México se ofrecen esteroides anabólicos sin respaldo médico ni control sanitario, como lo hace este comerciante en Tepito.

Este es decanoato de nandrolona, te da volumen, fuerza y te ayuda. Te voy a explicar rápido: piramidal, primera, segunda, tercera semana, métele un mililitro; lunes y jueves, lunes y jueves, cuarta y quinta semana ya dobleteas.

Al cuestionarlo respecto a si haya un efecto como provocar dolor de cabeza, el vendedor señaló que "no, eso no tiene que ver".

Producir esteroides en casa

De acuerdo con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), estas sustancias también se incorporan en otros suplementos alimenticios sin contar con autorización sanitaria.

Alan Valdez, fisicoculturista, afirma que ahora incluso este tipo de productos se elaboran en casa, lo que pone en peligro a quien lo consume.

Originalmente, tú podías comprar las cosas en la farmacia hace años, pero luego cambiaron las reglas de las drogas; entonces, gente los empezó a fabricar como quien dice, en su casa y les ponen una etiqueta; le pone una cosa y le mete otra que en realidad es más barata

También obtuvimos muestras de esteroides anabólicos inyectables que se venden sin receta en calles de la Ciudad de México. Estas sustancias fueron analizadas en un laboratorio de la Facultad de Química de la UNAM, bajo la supervisión del profesor Astrón Martínez.

El envase del producto testosterona 400, supuestamente, de laboratorios Brovel y etiquetado para uso veterinario, carece de lote y fecha de caducidad. De igual forma, el sustanon, presuntamente, de laboratorios Roussel, tampoco cuenta con estos datos. Además, en la muestra de sustanon se detectaron derivados de opioides, estructuralmente relacionados con la morfina.

En los productos vie-et santé y xtrem liquid no se detectó ningún tipo de hormona esteroidea, por lo que según el experto, podría tratarse únicamente de agua. En xtrem liquid se identificó un polímero orgánico coagulable, mientras que vie-et santé presentó contaminación por microorganismos ambientales, posiblemente, por fallas en el embotellado, almacenamiento o control de calidad.

Una montaña de riesgo

José Pablo Rocha, especialista en nutrición deportiva, habla sobre el riesgo de consumir productos sin controlar el proceso de producción.

Imagínate si te pones una sustancia que no sabes lo que tiene, que no sabes cómo fue el proceso de fabricación y que además la persona que te la recomendó solo por teléfono descompuesto, se hace una montaña de riesgo. No sabes cuál es el efecto secundario y no sabes ni siquiera en qué dosis viene

En los últimos meses, Cofepris ha detectado la comercialización de esteroides anabólicos disfrazados de suplementos alimenticios, cuyos ingredientes no están declarados en las etiquetas ni han sido revisados por la autoridad sanitaria, lo que convierte a estos productos en un riesgo potencial para la salud.

La comisión ha hecho un llamado a denunciar establecimientos y sitios web que promuevan, distribuyan o comercialicen estos productos.

José Pablo Rocha señala que hay varios puntos respecto a la producción y venta de estas sustancias.

Hay quienes lo fabrican sin alguna norma o sin algún cuidado o simplemente a lo mejor lo hacen muy bien, pero no están regulados. Me han llegado gente con abscesos, me ha llegado gente con muchísimo acné o incluso personas que han tenido infartos

