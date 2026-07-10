¿Cómo Estará el Clima Este Viernes 10 de Julio de 2026? Habrá Lluvias con Descargas Eléctricas
Se esperan chubascos y precipitaciones fuertes en la península de Yucatán; mientras que en el noroeste y norte del territorio nacional el ambiente será caluroso
Elementos de Protección Civil de Oaxaca atienden la caída de un árbol. Foto: Facebook | Proteccionciviloaxacadejuarez
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Lluvias y calor extremo: el SMN advierte de tormentas eléctricas en México, con temperaturas superiores a 45 °C en Baja California. Conoce cómo afectará el clima tu día este 10 de julio.
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PorRedacción N+
Este viernes 10 de julio de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en la mayor parte del país, con lluvias puntuales intensas en Guerrero y Oaxaca.
Por otra parte, la nueva onda tropical (núm. 18) ingresará a la península de Yucatán y propiciará lluvias fuertes en la citada región.
Por otro lado, se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste y norte, persistiendo la onda de calor en Baja California Sur (centro y sur), Sonora, Sinaloa (centro y sur), Michoacán (costa) y Oaxaca (sur).
Lluvias en el país
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero (sur y este) y Oaxaca (oeste).
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (noreste y este), Chihuahua (oeste), Coahuila (sureste), Nuevo León (sur), Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (oeste y suroeste), Guanajuato (norte y noreste), Hidalgo (sur y sureste), Tlaxcala (oeste), Veracruz (sur) y Chiapas (este y sur).
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa (este y sureste), Durango (oeste, centro y este), Nayarit (sur), Jalisco (oeste y noreste), Zacatecas (sur y sureste), Aguascalientes, Querétaro (oeste), Puebla (norte), Estado de México (norte y este), Ciudad de México, Morelos, Tabasco (oeste), Campeche (norte y centro), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (centro y sur).
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Colima y Michoacán.
Temperaturas máximas
Superiores a 45 °C: Baja California (noreste).
De 40 a 45 °C: Sonora (noroeste y noreste), Chihuahua (norte), Sinaloa (norte),
De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango, Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
De 30 a 35 °C: San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Veracruz (centro).
Clima en el Valle de México
Por la mañana, se prevé cielo medio nublado con bancos de niebla. Ambiente fresco en la región y frío en zonas altas.
Por la tarde, se pronostica ambiente templado a cálido, cielo nublado con probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México (norte y este); las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.
La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 19 a 21 °C.