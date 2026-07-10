¿Cómo Estará el Clima Este Viernes 10 de Julio de 2026? Habrá Lluvias con Descargas Eléctricas

Se esperan chubascos y precipitaciones fuertes en la península de Yucatán; mientras que en el noroeste y norte del territorio nacional el ambiente será caluroso

Elementos de Protección Civil de Oaxaca atienden la caída de un árbolElementos de Protección Civil de Oaxaca atienden la caída de un árbol. Foto: Facebook | Proteccionciviloaxacadejuarez

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Lluvias y calor extremo: el SMN advierte de tormentas eléctricas en México, con temperaturas superiores a 45 °C en Baja California. Conoce cómo afectará el clima tu día este 10 de julio.

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