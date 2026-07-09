Activan Alerta Naranja Hoy en CDMX Por Segundo Día ante Tormentas e Inundaciones

Revisa la lista de alcaldías que están en alerta por la posible caída de granizo para esta tarde y noche del jueves

Lluvias Hoy 9 Julio 2026 CDMXCuartoscuro
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