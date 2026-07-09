Activan Alerta Naranja Hoy en CDMX Por Segundo Día ante Tormentas e Inundaciones

Se prevé que durante la tarde y noche persistan las lluvias en la Ciudad de México, las cuales podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo.

Las autoridades de la CDMX activaron en un primer momento la Alerta Amarilla en 11 alcaldías:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Cuahtémoc

Gustavo A. Madero

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Tlalpan

Venustiano Carranza.

Más tarde, ante la previsión de la intensificación de lluvias, las autoridades activaron Alerta Naranja para la alcaldía:

⚠️🌧️ Se activa #AlertaNaranja por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde del jueves 09/07/2026, en la demarcación: @AlcaldiaAO.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/HTjLrmbiCq — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 9, 2026

¿En dónde llueve fuerte hoy en CDMX?

Lluvias de intensidad moderada a fuerte:

Álvaro Obregón

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa.



Lluvias moderadas en:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

GAM

Iztacalco

Magdalena Contreras

Tlalpan

Un enorme árbol cayó al interior de una fundación que se ubica en calles de la colonia Insurgentes San Borja, alcaldía Benito Juárez. Servicios de emergencia laboran para seccionarlo y retirarlo.



Sigue la señal por https://t.co/OZdJPy7Oml pic.twitter.com/gV9jHYRl7N — NMás (@nmas) July 10, 2026

Alertan por tormenta eléctrica

Para la tarde y noche de hoy, se prevén lluvias con actividad eléctrica en la Ciudad de México. Ante esto, las autoridades piden tomar precauciones.

¿Qué evitar durante una tormenta eléctrica?

No usar paraguas con punta metálica

No refugiarse bajo un árbol

No asomarse a balcones o subir a la azotea

Para la tarde y noche de hoy, se prevén lluvias con actividad #eléctrica en la Ciudad de México. Atiende las recomendaciones y toma precauciones.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/Gkea4E0bbp — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 9, 2026



