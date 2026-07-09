Activan Alerta Naranja Hoy en CDMX Por Segundo Día ante Tormentas e Inundaciones
Revisa la lista de alcaldías que están en alerta por la posible caída de granizo para esta tarde y noche del jueves
Revisa la lista de alcaldías que están en alerta por la posible caída de granizo para esta tarde y noche del jueves
Se prevé que durante la tarde y noche persistan las lluvias en la Ciudad de México, las cuales podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo.
Las autoridades de la CDMX activaron en un primer momento la Alerta Amarilla en 11 alcaldías:
Álvaro Obregón
Azcapotzalco
Benito Juárez
Coyoacán
Cuajimalpa
Cuahtémoc
Gustavo A. Madero
Magdalena Contreras
Miguel Hidalgo
Tlalpan
Venustiano Carranza.
Más tarde, ante la previsión de la intensificación de lluvias, las autoridades activaron Alerta Naranja para la alcaldía:
⚠️🌧️ Se activa #AlertaNaranja por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde del jueves 09/07/2026, en la demarcación: @AlcaldiaAO.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 9, 2026
Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/HTjLrmbiCq
Lluvias de intensidad moderada a fuerte:
Álvaro Obregón
Benito Juárez
Coyoacán
Cuajimalpa.
Lluvias moderadas en:
Álvaro Obregón
Azcapotzalco
GAM
Iztacalco
Magdalena Contreras
Tlalpan
Un enorme árbol cayó al interior de una fundación que se ubica en calles de la colonia Insurgentes San Borja, alcaldía Benito Juárez. Servicios de emergencia laboran para seccionarlo y retirarlo.— NMás (@nmas) July 10, 2026
Sigue la señal por https://t.co/OZdJPy7Oml pic.twitter.com/gV9jHYRl7N
Para la tarde y noche de hoy, se prevén lluvias con actividad eléctrica en la Ciudad de México. Ante esto, las autoridades piden tomar precauciones.
¿Qué evitar durante una tormenta eléctrica?
No usar paraguas con punta metálica
No refugiarse bajo un árbol
No asomarse a balcones o subir a la azotea
Para la tarde y noche de hoy, se prevén lluvias con actividad #eléctrica en la Ciudad de México. Atiende las recomendaciones y toma precauciones.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/Gkea4E0bbp— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 9, 2026