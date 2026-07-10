Suprema Corte de Justicia de la Nación Analizará Si las Abejas Son Sujetos de Derecho

La Suprema Corte analizará un asunto que plantea si las abejas meliponas pueden ser reconocidas como sujetos de derechos por la trascendencia de su función polinizadora.

El ministro Irving Espinosa y el ministro presidente, Hugo Aguilar, hicieron suya la petición de diversas comunidades mayas del municipio de Hopelchén, Campeche, que buscan que la Corte dé ese reconocimiento a las abejas para que los apicultores indígenas puedan defenderlas y evitar su muerte.

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Al respecto Arístides Guerrero, ministro de la SCJN, indicó:

“La atracción de este amparo permitiría a esta Suprema Corte sentar un criterio que reconozca a la abeja melipona, estrechamente vinculada a la identidad económica y cultural de las comunidades mayas del municipio de Hopelchén, como sujeto de derecho o elemento jurídico de protección mediante la protección integral de los pueblos indígenas, que han mantenido una relación histórica con esta especie”

Las comunidades llevaron el asunto a la justicia pues han documentado durante años la muerte masiva de abejas asociada al uso de plaguicidas y buscan defenderlas, pues para ellos las abejas forman parte de un patrimonio biocultural, como la apicultura tradicional, la alimentación, las prácticas rituales, el conocimiento ecológico y la identidad cultural de las comunidades.

Por su parte el ministro de la SCJN, Irving Espinosa, señaló:

“Nos permite estudiar la relación ancestral de la comunidad maya con las abejas, si las comunidades indígenas pueden ser guardianas de la naturaleza y con ello acudir a juicio en su nombre y representación, así como estudiar el estándar de actuación estatal frente a la crisis ecológica relevante, en tanto que la doctrina jurisprudencial de este Alto Tribunal se ha centrado principalmente en una visión antropocéntrica”

Protección de la Reserva Geohidrológica Anillo de los Cenotes

Los ministros atrajeron dos asuntos más del pueblo maya de Humún, Yucatán, que busca la protección de la Reserva Geohidrológica Anillo de los Cenotes contra la expansión de granjas porcícolas en la entidad. Además de un amparo que busca frenar de manera definitiva la autorización, instalación y funcionamiento de una megagranja porcícola.

Con información de Jessica Murillo.

LECQ