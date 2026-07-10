Suprema Corte de Justicia de la Nación Analizará Si las Abejas Son Sujetos de Derecho

La SCJN analizará si las abejas meliponas pueden ser reconocidas como sujetos de derechos por la trascendencia de su función polinizadora, para que apicultores puedan defenderlas y evitar su muerte

SCJN analizará si las abejas meliponas pueden ser reconocidas como sujetos de derechos por la trascendencia de su función polinizadora.Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Las abejas meliponas podrían ser reconocidas como sujetos de derecho por la SCJN. Un tema clave para la identidad cultural maya y la protección ecológica.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+