Buen Fin 2025 Durará Más Qué Otros Años: Esta es la Fecha Oficial del Inicio de las Ofertas

Falta poco más de un mes para el inicio de El Buen Fin 2025, la temporada de ofertas y descuentos más esperada en el año en el país. La edición de este año no solo destacará por la promoción de productos "Hecho en México", sino porque también será la más larga desde 2022.

Al aumentar el número de días de duración de la campaña de descuentos, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía, busca que más empresas de todos los tamaños se sumen al evento.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, esta edición representa un momento clave para el fortalecimiento del consumo interno, el comercio formal y la promoción de bienes y servicios nacionales que "promuevan la identidad nacional y la prosperidad compartida".

Fecha oficial de El Buen Fin 2025

Para la edición 2025, se extenderá un día más la campaña El Buen Fin, teniendo lugar del jueves 13 al lunes 17 de noviembre de 2025, según el gobierno federal.

A diferencia de otros años, la edición 2025 de El Buen Fin buscará reforzar la identidad mexicana a través de la marca “Hecho en México”, relanzada recientemente como respuesta a la política comercial proteccionista del presidente estadounidense Donald Trump.

Para cumplir este objetivo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció que desplegará jornadas de vigilancia durante los días del evento y mantendrá especial atención en tiempo real a través del Teléfono del Consumidor para atender quejas.

Sorteo de El Buen Fin 2025, ¿De cuánto es?

Para este año, de acuerdo con Hilda Nájera Bravo, administradora de Servicios Tributarios, se tiene contemplada una bolsa de 500 millones de pesos a repartir en el tradicional sorteo de El Buen Fin.

Se tienen previstos dos premios mayores, uno para tarjetahabiente de 250 mil pesos y otro para comercio de 260 mil pesos. " Todos los premios de la bolsa para tarjetahabiente equivalen a 400 millones de pesos", refirió la funcionaria.

