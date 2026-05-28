Muere Hombre de un Disparo en la Cabeza al Subirse a un Camión de la la Ruta 186 en Guadalajara

Un hombre murió al subirse a un camión de la ruta 186, en Guadalajara, después de recibir un disparo en la cabeza durante un conflicto vial

Camión baleadoFoto: N+

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Conflicto vial en Guadalajara termina en tragedia: un hombre muere al ser alcanzado por una bala en un camión. Se busca al culpable.

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