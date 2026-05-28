Muere Hombre de un Disparo en la Cabeza al Subirse a un Camión de la la Ruta 186 en Guadalajara

Un hombre que apenas se había subido a un camión de la ruta 186 en Guadalajara, murió después de que recibió un balazo en la cabeza durante un conflicto vial entre el chofer y el conductor de un automóvil particular

Los hechos ocurrieron durante la tarde de este 28 de mayo, cuando se presentó un conflicto vial entre el chofer de la ruta 186 y el conductor de otro vehículo, el cual estaba persiguiendo al camión desde la avenida Lázaro Cárdenas.

Cuando el chofer del camión se detuvo en una parada oficial sobre la avenida Mariano y la Av. Las Rosas, frente a la Expo Guadalajara, el conductor del vehículo particular sacó un arma de fuego y apuntando hacia la ventana del chofer, disparó, sin embargo, la bala impactó en la cabeza de un pasajero que estaba abordando.

El pasajero quedó tendido sobre las escaleras de la unidad de transporte público. A la llegada de los paramédicos municipales, no lograron salvarle la vida al herido.

Autoridades ya están investigando los hechos para dar con el responsable

Una cámara de seguridad del Escudo Urbano C5, será de ayuda para las investigaciones y poder localizar al conductor responsable de este delito.

Este hecho generó pánico entre los demás pasajeros del camión que circulaba sobre el carril lateral de Mariano Otero hacia Plaza del Sol. También cerraron la circulación lateral desde la avenida Las Rosas, por lo que se reporta colapso vial.