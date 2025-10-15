Aumenta Tarifa del Transporte Público en Edomex: ¿Dónde se Pagan 11 Pesos?

A partir de este miércoles, 15 de octubre de 2025, se incrementa la tarifa del transporte público en el Estado de México (Edomex).

Cabe recordar que la tarifa del transporte público aumentó 17%, es decir pasó de 12 a 14 pesos en los primeros 5 kilómetros de recorrido y 25 centavos más por cada kilómetro adicional.

Se prevé que el aumento afectará a más de 750 mil personas que diariamente llegan a trabajar, estudiar o realizar actividades en la Ciudad de México (CDMX).

Se calcula que 4 de cada 10 unidades que circulan en el Edomex, lo hacen sin placas o bajo alguna condición irregular.

¿Dónde se pagarán 11 pesos en Edomex?

El aumento a la tarifa del transporte público aplica para todo el Estado de México, sin embargo, hay algunos municipios que pagarán 11 pesos cuando el servicio sea mixto en ruta fija.

Los 11 pesos aplican en los primeros 10 kilómetros, y 25 centavos más por cada kilómetro adicional excedente de la tarifa inicial, en los siguientes municipios:

Amanalco.

Donato Guerra.

Ixtapan del Oro.

Otzoloapan.

Santo Tomas.

Valle de Bravo.

Villa de Allende.

Zacazonapan.

Almoloya de Alquisiras.

Coatepec Harinas.

Ixtapan de la Sal.

Joquicingo.

Malinalco.

Ocuilan.

Sultepec.

Tenancingo.

Texcaltitlán.

Tonatico.

Villa Guerrero.

Zacualpan.

Zumpahuacán.

Amatepec.

Luvianos.

Tlatlaya.

San Simón de Guerrero. Tejupilco.

Temascaltepec

Recuerda que los niños menores de cinco años podrán viajar sin costo y podrán ocupar un asiento en el vehículo de transporte público, mientras que las personas adultas mayores conservarán una tarifa preferencial de 12 pesos, siempre que presenten su credencial del INAPAM.

