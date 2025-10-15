Muere Estudiante en Secundaria Técnica 70 de Iztapalapa: Esto Es lo que se Sabe

Una emergencia se presentó la mañana de hoy, 15 de octubre de 2025, en la escuela Secundaria Técnica 70 Esteban Baca Calderón, por la muerte de un estudiante; en N+, te damos los detalles de lo que se sabe sobre el caso ocurrido en el plantel, ubicado en la colonia Santa Martha Acatitla, alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México (CDMX).

Por la muerte del menor, de 14 años de edad, quien cursaba el segundo grado, en el grupo E, las clases fueron suspendidas en la Secundaria Técnica 70, ubicada en la calle Francisco Sarabia.

Servicios periciales laboran dentro de una escuela secundaria luego de que un estudiante muriera dentro del plantel en la alcaldía Iztapalapa.



¿Qué pasó en la Secundaria Técnica 70?

De acuerdo con los primeros reportes, el adolescente se habría desvanecido y se pegó en la cabeza

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de CDMX confirmó el fallecimiento del joven por una presunta cardiopatía.

Servicios periciales acuden a la escuela Secundaria Técnica 70, en Iztapalapa. Foto: N+

Ante la emergencia, padres de familia se dieron cita en el plantel educativo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), para recoger a sus hijos y llevarlos a casa.

La SSC apuntó que de este suceso se informó al agente del Ministerio Público, autoridad que contactó a la madre del menor y las autoridades del plantel, para los trámites correspondientes.

La #SSC informa:

Personal de la #SSC tomó conocimiento de un estudiante de 14 años de edad que perdió la vida debido a una cardiopatia, al interior del plantel ubicado en la calle Francisco Sarabia, en el Pueblo de #SantaMarthaAcatitla, en la @AlcIztapalapa.



De los hechos se… pic.twitter.com/oWjw0fHpR2 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 15, 2025

En entrevista para N+ FORO, la señora Isabel, una madre de familia, relató que al momento de la muerte del adolescente se oyeron gritos y mucha gente lloraba, sin embargo, al llegar a la escuela, no le quisieron dar informes.

Nada más nos dijeron que no pasaba nada, que todo estaba bien, que el niño estaba bien, el que le pasó el accidente, pero de ahí en fuera que no pasaba nada. Eso fue lo que nos dijeron nada más

Mapa de la Secundaria Técnica 70 Esteban Baca Calderón

