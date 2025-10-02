"De las Lunas, la de octubre es más hermosa, porque en ella se refleja la quietud", así dice la famosa canción de Pedro Infante titulada Luna de octubre, pero qué tan cierta es esta teoría; vemos qué dice la NASA sobre el esplendor del satélite natural de la Tierra, en el mes 10 del año, que tendrá la primera Superluna de 2025.

¿Por qué la Luna de octubre es la más hermosa?

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA, por sus siglas en inglés) explica que la trayectoria de la Luna, alrededor de la Tierra, no es circular, sino elíptica, razón por lo que el satélite natural de nuestro planeta a veces está más cerca y otras, más lejos.

En cuanto a la superluna de octubre, la NASA detalla que ocurre cuando la Luna se ubica en el punto más cercano al planeta Tierra, es decir, en perigeo.

Se llama perigeo cuando la Luna pasa más cerca de la Tierra, a una distancia de 363,300 kilómetros

cuando la Luna pasa más cerca de la Tierra, a una distancia de 363,300 kilómetros Y cuando está más lejos, se llama apogeo, a 405,500 kilómetros de distancia

Luna llena de octubre, vista desde Guerrero. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Superluna de octubre, la primera de 2025

En octubre de 2025, la Luna llena estará en perigeo, por lo que se puede ver hasta un 14% más grande y 30% más brillante, según la NASA.

Esta es la razón por la que se dice que la Luna de octubre es la más hermosa, pues desde la Tierra la vemos más cerca, grande y luminosa.

Además, en octubre de 2025 tenemos la oportunidad de observar la primera superluna del año, de una serie consecutiva de tres, y esto ocurrirá desde el martes 6 de octubre y durante la madrugada del miércoles 7.

¿Cuándo son las otras superlunas de 2025?

De acuerdo con la NASA, habrá otras dos superlunas más y se podrán apreciar en México en las siguientes fechas:

5 de noviembre de 2025

4 de diciembre de 2025

Luna de cazador

Por lo general, la Luna más cercana al equinoccio de otoño -fenómeno que en México se registró el 22 de septiembre de 2025- recibe el nombre de cazador o de cosecha.

La Luna llena de cazador o de cosecha se relaciona con las actividades de los agricultores para cosechar sus siembras, antes que que llegue el invierno.

Y también recibe el nombre de Luna de cazador, por la luminosidad que irradia en octubre, que ilumina los campos para quienes buscan animales, antes del invierno.

Luna de octubre, motivo de inspiración

La Luna del mes de octubre es famosa por ser la más hermosa del año y ha servido de inspiración para la creación de canciones, libros o poemas.

Algunas canciones famosas sobre la Luna de octubre son precisamente Luna de octubre, escrita por José Antonio Michel, pieza que fue popularizada en la voz de Pedro Infante.

Y Luna, escrita por Alberto Aguiilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, y que interpreta de forma magistral la cantante Ana Gabriel. ¿Qué otras obras conoces inspiradas en la Luna?

