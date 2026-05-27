Es Tu Derecho: Este es el Último Día para Recibir Pago de Utilidades 2026

La PTU es un derecho constitucional que tienen las personas trabajadoras a recibir una parte de las ganancias generadas por la empresa o persona para la que laboraron

Es Tu Derecho: Este es el Último Día para Recibir Pago de Utilidades 2026Trabajadores inconformes por concepto de reparto de utilidades. Foto: Cuartoscuro

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El Reparto de Utilidades es un derecho constitucional que tienen los trabajadores, ya sean de planta o eventuales, a recibir una parte de las ganancias generadas el año anterior

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