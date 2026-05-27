Es Tu Derecho: Este es el Último Día para Recibir Pago de Utilidades 2026

Se termina el mes de mayo y también la fecha límite para el pago de Reparto de Utilidades 2026 en México.

Recuerda que la PTU (Participación de los Trabajadores en las Utilidades) es un derecho constitucional que tienen las personas trabajadoras, ya sean de planta o eventuales, a recibir una parte de las ganancias generadas por la empresa o persona para la que laboraron durante el año anterior.

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Fechas para recibir el pago de utilidades

Si trabajaste para una empresa, recuerda que tienes del 1 de abril al 30 de mayo para recibir tus utilidades.

Si trabajaste para una persona, entonces tienes del 1 de mayo al 29 de junio para recibir tus utilidades.

¿Cuánto dinero dan de utilidades?

Existe un límite del monto para recibir, el cual será el equivalente a tres meses de salario o el promedio de la PTU recibida en los últimos tres años, lo que más convenga al trabajador.

¿Cómo está conformada la PTU que se da a cada trabajador?

La primera mitad se entrega según los días trabajados.

La segunda mitad se brinda de acuerdo al salario percibido de cada trabajador.

HVI