¿Qué Pasa si no te Dan Utilidades en 2026? Esto Debes Hacer si no Cae PTU Antes de Fecha Límite

Las utilidades son un derecho de los trabajadores a recibir una parte de las ganancias generadas por la empresa, pero ojo porque se acerca la fecha límite para pagarlas

Mano sostiene billetes en efectivo. Qué Pasa si no te dan utilidades en 2026, esto debes hacer¿No te han caído las utilidades? Las empresas tienen hasta esta fecha para pagar la PTU en 2026. Foto: Cuartoscuro.

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+