¿Qué Pasa si no te Dan Utilidades en 2026? Esto Debes Hacer si no Cae PTU Antes de Fecha Límite

¿No te han caído las utilidades?, ojo, porque tu empleador tiene una fecha límite para hacer el pago de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) y en N+ te decimos qué puedes hacer si no te hacen el depósito antes de la fecha límite.

Lo primero que debes saber es que las utilidades son un derecho constitucional establecido en el artículo 123 de la Constitución, por lo que en una nota te detallamos quiénes sí y quiénes no tienen derecho a recibir este beneficio en 2026.

Además, para que no te confundas sobre el monto que te corresponde cobrar por este concepto, ya te explicamos qué meses se toman en cuenta para el pago del PTU. Toda vez que están compuestas por dos conceptos:

La primera mitad se entrega según los días trabajados.

La segunda mitad se entrega de acuerdo al salario percibido por la persona trabajadora.

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) el límite del monto a recibir será el equivalente a tres meses de salario o el promedio de la PTU recibida en los últimos tres meses.

Entonces, ¿qué pasa si no te dan utilidades en 2026?

Ahora bien, si trabajas para una empresa la fecha límite para recibir las utilidades es el sábado 30 de mayo, mientras que si trabajas para una persona física este periodo se extiende un mes más.

De modo que si la empresa en la que trabajas no te deposita tus utilidades el 30 de mayo, puedes acercarte a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) para recibir asistencia en conciliación y representación jurídica gratuitas.

En caso de enfrentar un conflicto laboral, el equipo de Profedet te da asistencia gratuita durante el proceso y te apoya en tu audiencia conciliatoria.

Mientras que si la solución al conflicto implica presentar un juicio ante los tribunales laborales, Profedet te apoya con abogados expertos en estos temas que te representan de forma gratuita hasta la resolución del juicio.

¿Cómo contactar con la Profedet?

Puedes establecer contacto con la Profedet, a través de las siguientes vías:

Teléfono directo: 55.50.03.10.00 Ext. 44741, 44780, 44781, 44785, 44699.

Línea del Gobierno de México: 079.

En CDMX puedes acercarte a la oficina central: Dr. María Vértiz 211, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Horario de atención: L a V de 08:30 a 18:00 horas.

¿Las utilidades son libres de impuestos?

El Gobierno de México ha sido enfático en aclarar que las PTU son libres de impuestos en los casos en los que la cantidad que te corresponde no excede el equivalente a 15 días de salario mínimo. Y aquí te explicamos todo sobre este pago extra a los trabajadores.