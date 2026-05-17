Utilidades 2026 Llegan Tarde para Estas Personas: ¿Quiénes Pueden Cobrarlas Hasta Junio?

En México las personas empleadas por una empresa o para una persona física tienen derecho a recibir un "dinerito" extra por concepto de Reparto de Utilidades. Éste está avalado por el artículo 123 de la Constitución y la Ley Federal del Trabajo (LFT), por lo que en N+ te adelantamos quiénes cobrarán hasta junio su PTU (Participación de los Trabajadores en las Utilidades).

Si bien en una nota previa ya te explicamos en qué quincena de mayo deben depositar las Utilidades 2026 a los empleados de empresas, vale la pena definir quiénes reciben este reconocimiento económico en junio 2026.

Este monto corresponde a las ganancias obtenidas por las empresas o empleador por la actividad o servicios que ofrece.

Por lo que, si aún no tienes claro cuánto te corresponde cobrar este año, aquí puedes aprender cómo calcular el monto a recibir por un año o 6 meses.

Video: Pago Reparto de Utilidades Empresas Trabajadores Fecha Límite 30 Mayo 2026

¿Cuándo se depositan las utilidades en 2026?

Ahora bien, si eres empleado, existen dos intervalos de tipo a tener en cuenta cuando se habla de Reparto de Utilidades.

Del 1 de abril al 30 de mayo 2026: si trabajas en una empresas

Del 1 de mayo al 29 de Junio 2026: si trabajas para una persona física.

De hecho, en esta nota ya te explicamos qué meses son los que se toman en cuenta para hacer el cálculo del dinero que se dará a cada trabajador.

¿Quiénes cobran las utilidades hasta junio 2026?

De modo que, aquellas personas que trabajan para un patrón que está dado de alta como Persona Física podrán recibir el dinero correspondiente a las utilidades el siguiente mes. El día 30 de junio es la fecha límite para obtener este beneficio económico.

Recuerda que el monto se calcula en dos partes: la primera en función de los días trabajados y la segunda con base en los salarios percibidos durante el año.

¿Qué hacer si no me depositan las utilidades en 2026?

Si una vez pasado el plazo establecido, no recibes el monto correspondiente a las utilidades, puedes acudir a la Procuraduría de Defensa del Trabajo (Profedet) del Gobierno de México, donde te darán asesoría de manera gratuita.

En Ciudad de México, la Profedet se ubica en Eje 4 Norte, número 311 colonia Santo Tomás. C.P. 02020, de la alcaldía Azcapotzalco.

Video: Reparto de Utilidades tiene Tope y Fecha Límite en Baja California: Cuándo Es

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